Estados Unidos cuadriplicó el cupo de importación de carne vacuna argentina

El gobierno de Estados Unidos cuadruplicó la cuota de importación de carne vacuna desde Argentina, llevándola a 80.000 toneladas anuales, según un informe del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA).

La medida fue incluida en un programa sobre ganadería publicado por la administración de Donald Trump, con el fin de incentivar la producción nacional. El nuevo cupo aumentará en cuatro veces las 20.000 toneladas anuales actuales de “carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada” que tenía Argentina, según información oficial del Ministerio de Economía.

Un funcionario de la Casa Blanca, citado por Bloomberg y reportado por Político, detalló que la cuota arancelaria para la carne argentina se incrementará a 80.000 toneladas métricas (equivalentes a 88.185 toneladas) al año, buscando aliviar el aumento de los precios nacionales de la carne vacuna en Estados Unidos.

Los motivos detrás de la decisión de cuadruplicar la importación de carne vacuna desde Argentina a Estados Unidos

La decisión se produce en un contexto de grave escasez de ganado en Estados Unidos, lo que ha llevado los precios a niveles sin precedentes este año. Esta situación ha elevado el costo de la carne para los consumidores y ha mermado miles de millones de dólares en ganancias para los empacadores de carne, obstaculizando la promesa de Trump de hacer que los comestibles sean más asequibles.

El paquete de medidas del USDA, anticipado por la secretaria del organismo, Brooke Rollins, también incluye otras iniciativas para el sector ganadero. Entre ellas, se busca facilitar el pastoreo de ganado en tierras federales, aumentar los subsidios al seguro y reducir los costos para los pequeños procesadores.

Además, el plan contempla pasos para hacer cumplir las normas de etiquetado, garantizando que solo la carne de animales nacidos, criados y sacrificados en EE.UU. pueda venderse como producto estadounidense.

Sin embargo, el anuncio de Trump de aumentar los envíos de carne desde Argentina generó críticas por parte de grupos de productores de ganado estadounidenses. Estos grupos afirmaron que las importaciones excesivas están desplazando la producción nacional, apenas horas después de que el presidente sugiriera que los ganaderos debían bajar los precios del ganado que venden.

La preocupación de Estados Unidos por la fiebre aftosa y la respuesta de la Sociedad Rural Argentina

Ante la repercusión por el aumento del cupo, la secretaria agrícola, Brooke Rollins, intentó moderar el impacto de un mayor ingreso de carne argentina en una entrevista con CNBC. Explicó que el consumo anual de carne bovina en EE.UU. ronda los 12 millones de toneladas métricas, de las cuales 10 millones provienen de producción local, por lo que la compra de carne argentina «no será mucho».

Rollins también remarcó que cualquier apertura de mercado debe garantizar la seguridad sanitaria del rodeo estadounidense, señalando que «Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y el Departamento de Agricultura tiene que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura».

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reaccionó a esta declaración, manifestando que la funcionaria estadounidense «está mal informada», ya que Argentina se encuentra libre de problemas con la fiebre aftosa desde hace más de 20 años.