Noviembre se va con señales positivas: las acciones subieron hasta 7% en Wall Street y el riesgo país perforó los 650 puntos

Noviembre cerró su última semana financiera con señales positivas. Sobre el final del viernes, las acciones y los bonos argentinos lograron conservar su tendencia alcista con alzas más destacadas en Wall Street. En tanto en el plano cambiario, también se transitó una sesión calma, con una recuperación del volumen de negocios.

El índice S&P Merval de Buenos Aires, según el último relevamiento realizado por el sitio Infobae, se elevó un 0,2% el viernes, último día hábil de noviembre, y se ubicó en los 3.026.470 puntos. Esta marca fue lo más próximo al máximo nominal intradiario de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.

Hasta las 15 horas del viernes, las bolsas de Wall Street negociaron solo media ruega y los activos argentinos capitalizaron las ganancias obtenidas en la Bolsa porteña la rueda anterior.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York dominaron las subas. Quienes encabezaron la tendencia fueron: Loma Negra con +6,9%, Central Puerto con +6,9% y Cresud con +6%.

Por su parte los bonos soberanos en dólares, Globales y Bonares, alcanzaron un 0,3% en promedio y el riesgo país medido por JP Morgan cayó tres unidades ubicándose a 648 puntos básicos.

Noviembre cerró su última semana financiera: el análisis de los expertos

El economista Gustavo Ber observó positivamente las cifras y resaltó que se notó «mayor apetito por riesgo global que viene siendo aprovechado principalmente por los ADR, que han revivido su dinamismo tras la corrección ensayada, dado que continúa -más allá de respiros en el camino- prevaleciendo el optimismo financiero entre los inversores».

Ber destacó las «positivas señales políticas» previo a las sesiones extraordinarias que ya están encaminadas y donde el Gobierno espera «avanzar con reformas, así como un repunte en la actividad económica vienen alimentando a la demanda».

Por su parte el director de Alycbur, Eduardo Goldman, afirmó a Infobae que «el 2026 debe ser el año donde la economía real vuelva a moverse. Con menos presión financiera y empresas que bajan su carga de intereses, el desafío ahora es vender más y recomponer márgenes. Si las tarifas se estabilizan y el consumo recupera aire, las pymes podrían volver a financiarse y reactivar la rueda. El ajuste ya pasó: ahora falta que la maquinaria empiece a girar de nuevo«.

El dólar cerró estable en el último día de noviembre

Otro factor que marcó la última jornada financiera de noviembre fue el movimiento del dólar que se pudo mantener estable.

Al cierre de la última rueda financiera del mes, el dólar mayorista ganó $1,50 o 0,1% y se ubicó en $1.451,50. El Banco Central fijó para la fecha un techo del régimen de bandas cambiarias en los $1.509,98, ahora 58,48 pesos o 4% por encima del tipo de cambio oficial.

Pese al feriado en Estados Unidos que limitó el funcionamiento normal de los mercados, el volumen de operaciones en el mercado de cambios domésticos se duplicó respecto del jueves a USD 436,3 millones.

En tanto el dólar público se mantuvo sin variantes a $1.475 para la venta en el Banco Nación, mismo valor con el que terminó el mes de octubre.

Los contratos de dólar futuro se negociaron con leves bajos y se mantuvieron por debajo del techo de las bandas cambiarias.

Los dólares financieros restaron entre 5 y 11 pesos. El “contado con liquidación” cedió a $1.515,44 (-0,8%), mientras que el dólar MEP quedó a $1.476,40 (-0,3%).

Por su parte las reservas internacionales brutas cedieron en USD 1.645 millones (-3,9%), a USD 40.314 millones.

El dólar blue operó con una baja de 5 pesos o 0,3%, a $1.435 para la venta, para quedar como el más barato entre todas las franjas del mercado.

