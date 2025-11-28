Los argentinos compraron más de USD 4.500 millones en octubre: de cuánto fue el déficit de la cuenta corriente

En la previa de las elecciones 2025 durante octubre, los argentinos compraron más de USD 4.500 millones. Así lo informó este viernes el l Banco Central de la República Argentina (BCRA). Qué pasó con el déficit de la cuenta corriente.

La información se desprendió del informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por la autoridad monetaria.

Allí, se registró que en total se operaron USD 4.669 millones: si bien es una cifra alta, no alcanzó para rozar el récord de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, por USD 5.080 millones en el mes de septiembre.

Durante octubre 2025 las personas físicas vendieron USD 473 millones: en este sentido, 1,6 millones compraron billetes, mientras que unos 784.000 vendieron.

Desde la apertura parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron USD 22.301 millones, lo que implica que desde que se levantaron las restricciones cambiarias nunca frenó el alza en la demanda de dólares.

En abril, la compra de divisas llegó a USD 2.048 millones; en mayo, la cifra fue de USD 2.262 millones; en junio, aumentó a USD 2.416 millones; en julio, registró USD 3.408 millones; en agosto fue de USD 2.422 millones; y en septiembre, totalizó USD 5.080 millones.

“Quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”, detalló el BCRA.

De esta manera, la compra de dólares por parte de individuos afectó el resultado cambiario del sector privado no financiero, que cerró en negativo por unos USD 2.058 millones.

En esa cifra se encuentran “egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 1.377 millones”.

De cuánto fue el déficit de la cuenta corriente

El informe señala que, dentro del sector privado no financiero, los “inversores institucionales y otros” ingresaron en total USD 1.909 millones, que compensaron de forma parcial el flujo negativo generado por las personas físicas. Por su parte, el segmento “oleaginosas y cereales” tuvo entradas netas por USD 316 millones.

El balance cambiario se vio seriamente alterado por los comportamientos del mercado: la cuenta corriente registró un déficit de USD 2.599 millones en octubre. Esta cifra fue impulsada por los saldos en rojo de “Servicios”, “Ingreso primario” y “Bienes”.

Con respecto a los «Bienes», el BCRA indicó que hubo egresos netos por USD 677 millones, que surgieron por pagos de importaciones por USD 6.067 millones, mientras que cobros de exportaciones hubo USD 5.389 millones.

En términos financieros, la cuenta registró en octubre un superávit de USD 1.184 millones, pero por la salida de divisas del sector privado las reservas internacionales cerraron el mes en USD 39.382 millones, una reducción de USD 992 millones respecto de septiembre.

El Banco Central anunció además que el volumen total operado en el mercado de cambios alcanzó en octubre los USD 41.311 millones, un 76% más que en 2024.

El organismo especificó que el 68% de ese monto correspondió a operaciones entre entidades y sus clientes, lo que refleja el impacto que tuvieron las compras de dolarización minorista en el mes electoral.