PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 12 de septiembre

Andy Kusnetzoff vuelve este sábado 12 de septiembre con una nueva edición de PH, Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas de Telefe que reúne cada semana a figuras de diferentes ámbitos para compartir historias, confesiones y experiencias personales.

Desde las 21:30, el conductor recibirá a cinco invitados vinculados al espectáculo, la televisión y el deporte, que participarán de los tradicionales segmentos del programa y pasarán por el Punto de Encuentro, uno de los momentos centrales del ciclo.

Quiénes estarán en PH, Podemos Hablar este sábado 12 de septiembre

La nueva emisión contará con la presencia de Pablo Migliore, Analía Franchín, Pamela David, Fernán Mirás y Tamara Paganini.

El exarquero Pablo Migliore aportará el costado deportivo de la noche, mientras que Analía Franchín y Pamela David llevarán a la mesa sus extensas trayectorias en los medios y la televisión.

También participará Fernán Mirás, actor, director y una de las figuras de larga trayectoria de la ficción argentina. La lista se completa con Tamara Paganini, quien alcanzó gran popularidad tras participar de la primera edición de Gran Hermano en Argentina y continúa vinculada al mundo de los medios.

Con perfiles y recorridos muy diferentes, los cinco invitados compartirán anécdotas y momentos de sus vidas personales y profesionales en una nueva noche conducida por Andy Kusnetzoff.

A qué hora ver PH este sábado por Telefe

PH, Podemos Hablar se emitirá este sábado 12 de septiembre desde las 21:30 por Telefe, con Andy Kusnetzoff nuevamente al frente.

El programa mantendrá su formato habitual, basado en entrevistas, encuentros y confesiones, con historias que van apareciendo a partir de las consignas propuestas por el conductor.