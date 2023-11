Obligaciones negociables: qué vieron las mesas de inversión antes de llegar al balotaje

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Acaso no nos estamos preguntando esto en muchos aspectos? Unas semanas previas atípicas pero geniales para aprender y mucho, ya que en cada evento binario afloran con más fuerza los perfiles de inversor que cada uno lleva adentro. Muchas veces pensamos que somos más arriesgados de lo que estamos dispuestos a tolerar, y estas semanas nos ponen a prueba el temple y el temperamento.

Por un lado, desde la mesa de research de la Alyc del Grupo Financiero Galicia, INVIU, sus analistas comentaron respecto al desempeño de los Fondos Comunes de Inversión: “En la última semana, hemos presenciado una salida de los money market, T+1 y renta variable, especialmente en los últimos dos días, y un fuerte ingreso en los FCI’s dollar linked y CER (en menor medida). Con la vuelta del crawling peg y de cara al balotaje, el mercado nuevamente está demandando cobertura dollar linked.”

Para sumar desde la apreciación personal, y viendo el desempeño de los volúmenes operados esta semana, es evidente que hay poco patrimonio operando en la renta variable local (Merval) porque el inversor promedio ha preferido refugiarse en renta fija corporativa (ON).

Cuando evaluamos carteras de largo plazo, la mayoría de ellas llegaron a este punto del año con renta fija de empresas locales, en desmedro del riesgo y volatilidad que otorga tener una acción. O bien, llegaron con renta variable pero del exterior (CEDEARs) evitando así el riesgo local.

Como ejemplo a citar: prefirieron llegar en cartera con las ON de YPF, en vez de la acción de la misma compañía. Así sea que esta ON venza en 2026 o en 2033. Esto hace que exista en el portfolio de muchos un patrimonio inmenso anclado en corporativos. Y esta es la novedad, ya que en procesos electorales pasados, esto no se armaba de igual manera.

En este sentido, el mercado no está dispuesto a pagar por ver esta vez. Quiere primero asegurarse en moneda dura, mirar de afuera la apuesta accionaria y una vez dadas las primeras decisiones administrativas del nuevo gobierno, vamos viendo si desarmamos lo que tenemos para migrar a Merval.

Pero ¿por qué se dio este fenómeno? ¿Qué hace a la renta corporativa tan interesante para diversificar nuestra cartera? Sobre esto, consulté a un referente de su promoción dentro del mercado. Walter Saqueta Melo, Agente Productor CNV N°1000, desde su consultora se ha abocado casi exclusivamente a estudiar este producto.

Laura Pereyra: ¿Por qué le recomendarías a un inversor que tome como alternativa para sus pesos, posicionar una parte de su cartera en ON?

Walter Saqueta Melo: “Las obligaciones negociables tienen la nobleza de ser deuda corporativa, donde el privado y no el estado (que ya muchas veces ha maltratado a los inversores) es quien responde por el compromiso. En el contexto actual prefiero ser prestamista de una empresa que genera ganancias que de un estado deficitario.”

LP: ¿Qué le aporta -a una cartera diversificada- mantener una posición estática en ON de diferentes vencimientos?

WSM: “Una cartera diversificada entre sectores y vencimientos da mayor tranquilidad al no atar los resultados a industrias específicas. Correctamente organizada podemos incluso tener pagos de intereses en dólares todos los meses, si es que se prioriza esa estructura de pagos, frente a maximizar la rentabilidad. Cada uno termina eligiendo la estrategia que más le gusta.”

LP: ¿Considerás que requiere de mucho conocimiento técnico el armado de una cartera con este tipo de instrumentos?

WSM: “No es necesario un gran nivel de conocimiento, pero nunca está de más contar con un asesoramiento idóneo. Al igual que cuando compramos un auto hay varios temas a considerar que probablemente sean obvios para el dueño de un taller de autos, en el armado de una cartera muchas veces los inversores pasan por alto la calidad crediticia del emisor, volumen de deuda emitida en el mercado por la empresa y si cuentan o no con ingresos vinculados a moneda extranjera.”

LP: ¿Creés que la capacidad de repago de estos papeles está 100% atado al riesgo regulatorio? ¿Hay antecedentes que den cuenta de reestructuraciones que hayan sido perjudiciales?

WSM: “Muchas empresas cuentan con posición de caja para hacer frente a los vencimientos más próximos, pero no a todos los vencimientos de deuda existentes, aquí depende del Banco Central y de las normativas que puedan cambiar a futuro. Las empresas operan siempre dentro del margen de la ley y en caso de que la misma cambie, las empresas deberán adaptarse. En 2020 tuvimos justamente un escenario de este tipo donde se ofrecieron canje de deudas a plazos 2 años más largos, los inversores podían aceptarlo y seguir cobrando intereses o vender su tenencia en el mercado secundario a precio de mercado, los beneficiados como siempre, fueron quienes supieron esperar.”

¿Pero cómo terminó la semana? En observaciones de Raúl Pasman, Fixed Income Trader de INVIU: “La última rueda antes de conocer al nuevo presidente de los próximos 4 años se operó de manera atípica luego del mediodía. Con el país lleno de incertidumbre, el mercado no es la excepción: el Contado con Liquidación (CCL) operó a la baja con fuerza, canje operando en niveles de -1.50%, futuros en rojo, equity subiendo y caución en 102% (operó toda la semana en 109%) y bonos en pesos mixtos.”

LAURA PEREYRA: Entonces ¿Qué “pricea” (meter en precios) el mercado?

RAÚL PASMAN: “Si nos vamos al mercado de cambios, pricea Massa ganando este domingo. Si vamos al mercado de futuros, no me queda claro, pero me tiro más para el lado de Milei. Si vemos la curva de pesos, donde esta demanda la parte corta de la curva, Massa ganando. El equity subiendo me recuerda al 2019, volando la última rueda previa a un balotaje. Y si vemos las encuestas que andan dando vuelta…

LP: En la parte cambiaria, ¿no hay un condimento extra a considerar?

RP: “Sí, claro, más allá de los precios, la variable a considerar es que el viernes fue el último día para que exportadores puedan liquidar 70% al dólar oficial y 30% CCL, lo que trae mucha demanda de CCL. A las 14.30 del viernes, CCL operaba en niveles de $825. Esto es $20 pesos debajo del cierre de ayer. Veremos qué depara de nosotros el resultado de los comicios del domingo, y como despierta el mercado ante ello el martes.”

Confiando en que las cartas están echadas y que poco ha quedado sobre lo que podemos controlar, el martes será otro día. La diversificación ha dicho “era por acá” ya que nadie la tiene clara, nunca y en todo lugar. Y menos aún en la Argentina de un larguísimo proceso electoral. ¡Buena rueda de martes para todos los inversores!