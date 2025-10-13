Optimismo en los mercados: se dispararon los bonos y cayó el dólar antes del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump

Los mercados locales e internacionales reaccionaron con un marcado optimismo en la víspera del esperado encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump. Este lunes, los bonos argentinos en dólares subieron en promedio 1,8%, mientras que los ADR —acciones de compañías nacionales que cotizan en Nueva York— treparon hasta 22%.

El dólar, en tanto, registró su mayor baja diaria en cinco meses y cerró en $1.375 en el Banco Nación, con un retroceso de 5,2%. En el mercado mayorista, la divisa cayó 71 pesos (-5%), para ubicarse en $1.349, su menor nivel desde fines de septiembre, informó Infobae.

El repunte financiero se produjo en medio de un feriado parcial en Estados Unidos, lo que limitó el volumen de operaciones, pero no el tono positivo. El mercado local aún siente el impacto de la intervención directa del Tesoro estadounidense, que el jueves pasado vendió dólares en la plaza argentina para estabilizar el tipo de cambio.

Efecto Washington: los inversores esperan anuncios económicos

Con la mirada puesta en la Casa Blanca, los inversores esperan que la reunión entre Milei y Trump, prevista para este martes 14, deje anuncios vinculados a acuerdos comerciales o financieros bilaterales.

La posibilidad de que el Gobierno argentino active el swap por USD 20.000 millones acordado con Estados Unidos para afrontar vencimientos de deuda en 2026 también reforzó las expectativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó una dolarización y definió el entendimiento con Washington como “la noticia económica más importante en décadas”. Según explicó, el Tesoro estadounidense “está dispuesto a seguir comprando pesos” e intervenir cuando sea necesario en los distintos mercados cambiarios.

Fuerte salto de los ADR y suba del Merval

En Wall Street, los ADR argentinos encabezaron las subas del día: Edenor ganó 21,8%, Banco Supervielle 14,9% y Central Puerto 12,2%, entre las más destacadas.

En Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó 1,7% y se acercó a los dos millones de puntos (1.958.155), impulsado por las energéticas y el sector financiero. Según la consultora Rava Bursátil, el respaldo de Estados Unidos “disparó el optimismo” y generó “una fuerte recuperación en acciones y bonos”.

Un nuevo equilibrio financiero

Para el analista Salvador Di Stefano, el mercado argentino “buscará un nuevo punto de equilibrio” tras el apoyo de Washington. “La garantía para los pagos de deuda futura traerá aparejada una baja del riesgo país y un aumento en la capitalización de las empresas”, explicó.

Desde MegaQM, en tanto, destacaron que la caída del dólar respondió a la aparición de oferta privada y al desarme de posiciones de cobertura. “El BCRA mantiene una plaza ilíquida, con tasas de corto plazo arriba del 50% anual”, remarcaron.

En el mercado de futuros, los contratos a octubre bajaron 5,8%, a $1.362, mientras que el dólar “blue” retrocedió 70 pesos (-4,7%), hasta $1.405.

Más reservas y menor tensión cambiaria

El Banco Central sumó USD 195 millones a sus reservas, que alcanzaron USD 42.251 millones, impulsadas también por el récord del oro, que superó por primera vez los USD 4.100 la onza.

Con el tipo de cambio oficial 10% por debajo del techo de las bandas fijadas por el BCRA, los exportadores aceleraron sus liquidaciones. “El tipo de cambio podría seguir retrocediendo si la oferta se mantiene firme”, estimó el operador Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.