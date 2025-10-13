DÓLAR HOY lunes 13 de octubre 2025: precios oficiales y blue en el mercado cambiario

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 13 de octubre 2025 y cuál es la expectativa del mercado. En un clima de creciente expectativa por la cercanía de las elecciones, te contamos cómo evolucionan en el inicio de la semana todas las cotizaciones y qué se puede esperar para los próximos días.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones lunes 13 de octubre 2025

Las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes 13 de octubre 2025: el dólar oficial en Banco Nación inicia su actividad hoy en $1.400 para la compra y en $1.450 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así arrancan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1395 1445 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1395 1485 Banco BBVA 1405 1460 Banco Supervielle 1412 1452 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Santander 1450 1500 Banco Galicia Más 1410 1470 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1425 1490 Banco Piano 1400 1475 Banco BPN 1390 1460

Dólar oficial hoy en Neuquén: cotizaciones del lunes 13 de octubre 2025

Por su parte, el Banco Provincia de Neuquén (BPN) inicia la venta del dólar en estos valores, al comienzo de este lunes 13 de octubre 2025:

$1.390 para la compra .

. $1.460 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones lunes 13 de octubre 2025

El dólar blue registra estos valores al inicio de este lunes 13 de octubre 2025:

Para la compra: $1.455

Para la venta: $1.475

Por su parte, los dólares financieros operan este lunes 13 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.440,81

Dólar CCL:

Apertura: $1.453,22

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.885 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: