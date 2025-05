Orlando Ferreres: “Los economistas debemos adaptarnos a Milei, y él debe adaptarse a las críticas”

A un mes de la flexibilización de los controles cambiarios y del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, el contexto económico muestra al gobierno fortalecido en el escaso paso a precio de la devaluación, la baja de la inflación, y el regreso a los mercados de deuda voluntaria. El experimentado consultor y economista Orlando Ferreres, dialogó con RÍO NEGRO para abordar cada uno de esos tópicos, y algo más.

PREGUNTA: ¿Cuál es su evaluación de la coyuntura?

RESPUESTA: Hasta ahora el resultado es bueno. La flexibilización del cepo fue solo para personas físicas porque para las empresas todavía no se emitieron los Bopreal, que permitirían remitir dividendos. El tipo de cambio bajó inclusive respecto a lo que estaba antes, lo que demuestra mayor estabilidad. En mayo calculamos una inflación menor al 2%. Es decir que se va a recuperar el salario real este mes, lo que pone por delante una recuperación del consumo y la inversión. Por otro lado, las exportaciones tienen un momento difícil porque el tipo de cambio está bajo con relación a la expectativa de costos argentinos, y vienen aumentando las importaciones, lo que golpea el balance comercial.

P: ¿Qué opina en relación a la acumulación de reservas?

R: Las reservas del Banco Central aumentaron porque el Tesoro recibió un préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero a la vez el Tesoro le compró al Banco Central unos bonos que no tienen valor de mercado. Lo cierto es que hay que acumular reservas y uno no ve con el tipo de cambio que tenemos, de qué forma se incrementarán las exportaciones para este año y para el año que viene, o que entren capitales que permitan aumentar las reservas. Si bien el acento se ha puesto en mantener estable el tipo de cambio para sostener la inflación a la baja, lo cual me parece correcto, es una situación que requiere atención de parte del gobierno. Hay demasiado optimismo, me parece a mí.

P: El gobierno busca fortalecer las reservas con deuda voluntaria como esta semana ¿Alcanza?

R: Yo creo que es difícil que funcione, porque lo que se emitió son US$ 1.000 millones, que no es mucho frente al volumen de deuda. Requerimos un aumento de reservas importante, como tiene por ejemplo Brasil, que no se preocupa por el tipo de cambio porque sus reservas son de US$ 300.000 millones, y no brutas sino netas, o sea disponibles. Lo mismo en Uruguay, Siria o Perú, que tienen un riesgo país en torno a 200 puntos básicos, el nuestro en cambio es de 651. Allí radica la dificultad que tiene el Ministerio de Economía para generar superávit comercial o de la cuenta capital a fin de blindar las reservas, y al mismo tiempo mantener la inflación a la baja.

La idea del gobierno es que cada uno pueda comprar cosas las que yo quiera con los dólares que tiene guardados. Pero lo único que se anunció es la elevación de los umbrales de control de impuestos o de patrimonio de parte de ARCA.

P: ¿Funciona la idea de atraer “los dólares del colchón”?

R: La idea inicial me parece bien. El concepto es poder comprar cosas las que yo quiera con los dólares que tengo guardados. Pero después no hemos visto mucho en la práctica. Solo se anunció la elevación de los umbrales de control de impuestos o de patrimonio de parte de ARCA. Hasta ahora no se ve nada que pueda cambiar la decisión de la gente.

P: ¿Eso puede venir con la reforma de la Ley Penal Tributaria?

R: Claro. Eso le daría más tranquilidad al contribuyente por si un futuro gobierno quisiera cambiarlo todo. Tiene que aprobarlo en el Congreso y sería muy bueno obtener ese tipo de protección. Vamos a ver si es posible antes de las elecciones. Yo creo que es posible, pero difícil.

P: El gobierno plantea reparar los ahorros pero invita a ‘des ahorrar’ ¿es una contradicción?

R: La idea del gobierno es lograr un aumento del circulante sin aumentar la cantidad de dinero en pesos en el mercado, lo que traería problemas con la inflación. Yo creo que la gente desea gastar esa plata que tiene guardada, pero Argentina ha estado muy castigada con altos impuestos en el pasado, lo que obligó a la gente a ahorrar lo que hubiera consumido. Creo que la invitación no es al ‘des ahorro’, sino a poner el dinero en movimiento, que hoy en los colchones, no está rindiendo nada.

P: Como economista de larga trayectoria ¿Qué opina de la agresión del presidente a los colegas?

R: Yo sería un Mandril según el presidente. Ya nos acostumbramos un poco a esos nombres que no nos representan. Sería bueno que el presidente trate de ser menos drástico con nosotros, que no reaccione de una manera tan violenta, y que escuche algunas críticas, porque muchas de ellas son verdaderas. Otras pueden ser opiniones, pero en general son hechas por gente experta, que no va a decir nada simplemente por decirlo. Creo que nosotros tenemos que adaptarnos a sus ideas, que nos parecen buenas, y él a las críticas, que son aceptables por más duras que sean.

Perfil

Orlando J. Ferreres es graduado en Economía (UBA) y cursó el Advanced Management Program de Harvard Business School. Es Doctor en Economía (Candidato) por la UCA.

En 1989 fue vice ministro de economía de la Nación, al inicio de la gestión Menem.

En el año 1991 fundó Orlando J. Ferreres & Asociados, compañía de asesoramiento económico e investment banking, de la que aún es director ejecutivo.