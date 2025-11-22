Otra vez la carne en el centro: su aumento dispara la inflación de noviembre y complica el cierre del año

La inflación de noviembre se estaría acelerando por efecto de la suba de los alimentos, en especial por el precio de la carne, lo cual vuelve a mellar el poder adquisitivo de las familias en el sensible período de fin de año.

Las estimaciones privadas que lleven un puntilloso detalle semana tras semana apuntan a que la suba de precios de este mes superará el 2,3% de octubre.

Un promedio la ubica levemente por encima de 2,5%, lo cual le dará un nuevo golpe a asalariados y jubilados cuyos ingresos se ajustarán por debajo de ese porcentaje.

Al igual que sucedió en octubre, el impacto en los bolsillos será pleno porque tiene como origen productos de primera necesidad para la alimentación. Entre ellos se destaca la carne, que por efectos estacionales acumuló alzas entre 15 y 20% en las últimas semanas y que, según los analistas del sector, mantendrá la tendencia en el final del año.

Las cifras que revelan el aumento

Un reciente relevamiento de Econviews mostró que en la tercera semana de noviembre la suba de precios fue de 0,7%, En este salto se detectó un avance de la carne de 4,4%, amortiguado por una baja de 1,3% en verduras. De esta forma, en cuatro semanas el indicador de la consultora que comanda Miguel Kiguel acumula un alza de 3,2%.

EcoGo, de Marina Dal Poggetto, publicó su relevamiento donde percibió un aumento de los alimentos de 0,9% para la segunda semana de noviembre. El dato es alto, más allá de una desaceleración de 0,7% respecto a la semana previa.

“Con este dato la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 3,2% en noviembre; pero incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (1,7%), el indicador se ubica en 2,9%”, indicó el trabajo.

En su análisis, EcoGo proyectó una inflación general para noviembre de 2,5%.

“A las correcciones de precios en regulados –en particular tarifas donde tanto gas como electricidad registraron aumentos superiores al 3%- y productos frescos como la carne, se suma además la actualización del boleto de colectivo de jurisdicción nacional (cerca del 30% de las líneas que circulan en el AMBA)”, añadió el estudio.

Por su parte, Consumidores Libres calculó el valor de su canasta alimenticia compuesta por 21 productos y verificó un alza de 3,43% en la primera quincena del mes. Esta variación es producto de aumentos de 6% en carnes, 1,27% en almacén y 0,25% en verduras y frutas.

Una tendencia similar mostró el relevamiento semanal de LCG. En la tercera semana del mes observó un aumento de precios en alimentos de 1,5%, manteniendo un elevado ritmo (1,8% había sido en la segunda). Para esta consultora, en la primera quincena del mes los precios acumulan un avance de 3,6%.

Los diferentes porcentajes de aumentos obedecen a las distintas ponderaciones que cada consultora le da a los diferentes productos para elaborar su indicador.

No obstante, el factor común de estos relevamientos es que coinciden en que la inflación se acelera a causa de los alimentos y en especial de la carne, lo cual es extrapolable a todo el país.

Inflación en alza y la situación complicada de fin de año

Frente a este escenario se agudizará la delicada situación de los jubilados, en especial de quienes cobran la mínima.

Es que en noviembre cobrarán sus haberes con un ajuste de 2,1% (correspondiente a la inflación de septiembre), con una inflación que corre por encima de 2,5%. Además, este aumento sólo aplica al haber puro, ya que el bono no se ajusta lo que erosiona mucho más el poder de compra.

La dinámica también impactará sobre los asalariados que tengan paritarias en curso, ya que la mayoría de las actualizaciones se habían pactado con techos no mayores a 1,5%, por presión del Ministerio de Economía.

Pensando en diciembre, el panorama no luce muy distinto, dado que es un mes de inflación alta por el efecto de las fiestas de Fin de año.

Pero además existen factores estructurales que potenciarán esta situación. Por un lado, el gobierno liberó las tarifas energéticas y se esperan aumentos por encima de la inflación porque es intención de la Casa Rosada acelerar la quita de subsidios.

Además, una vez pasadas las elecciones el equipo económico y el Banco Central decidieron inyectar pesos al mercado para reactivar la economía, lo cual presionará sobre los precios.

Resta saber cuál será la política de precios de YPF para los combustibles, dado que al ser la dominadora del mercado orienta los precios. Desde que el gobierno liberó a las petroleras de informar todos los meses los ajustes, el aumento de los combustibles duplicó a la inflación. Distintos relevamientos muestran que las subas rondan entre el 8 y el 10% en los últimos 60 días.

Corresponsalía Buenos Aires