Luis Caputo desmintió un crédito de US$ 20.000 millones y el mercado reaccionó con fuerte suba del Riesgo País

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el gobierno negocie un crédito con un grupo de bancos privados por U$S 20.000 millones cuyo objetivo sería despejar el calendario financiero de 2026. Las idas y vueltas sobre esta asistencia reinstalaron las dudas y se resquebrajó el proceso alcista en acciones y bonos, lo cual disparó nuevamente el Riesgo País.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, señaló Caputo en un posteo. El ministro respondió de esta manera a una nota del diario especializado en finanzas Wall Street Journal que tuvo impacto en el mercado financiero.

El influyente medio neoyorquino publicó una nota en la que sugería que los bancos habían desistido a seguir negociando el préstamo sindicado por U$S 20.000 millones y que, en cambio, podrían avanzar en una operación “REPO” (compraventa de un activo con un pacto de recompra) por U$S 5.000 millones.

La nota había comenzado a circular en la noche del jueves y Caputo ya había hecho notar su incomodidad con otra declaración confusa en redes: “Excelente pregunta”, le respondió a un usuario que relativizaba el origen del planteo del diario.

Cuando con el correr de las horas la información tomó más cuerpo, el ministro decidió salir a negar supuestas negociaciones y aprovechó para escribir un nuevo capítulo de descalificación hacia la prensa al identificar a la noticia como “operación”. Así, Caputo extendió su embate contra la prensa al Wall Street Journal.

La información de que Argentina estaba en negociaciones con bancos internacionales para obtener U$S 20.000 millones surgió del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y confirmada días después por el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. El ejecutivo pasó por Buenos Aires hace pocas semanas sin desmentir la negociación.

Incluso Dimon, hace pocos días, dijo que posiblemente Argentina ya no necesite el crédito de U$S 20.000 millones porque había cambiado el clima financiero luego de la elección.

La opacidad sobre la información dependiente del Ministerio de Economía y del Banco Central reinstaló algunos temores en el mercado, dado que la traba habría sido la negativa de los Estados Unidos a salir de garante de ese préstamo. Otro rumor sugiere que lo que se estaría negociando es algún tipo de operación de canje para hacer frente a los vencimientos por U$S 4.000 millones de enero.

Dado este escenario, los inversores tomaron distancia, vendieron bonos, los precios cayeron hasta 1,7%, y el Riesgo País saltó a 660 puntos, cuando hasta el mediodía del jueves mantenía una tendencia a la baja.

El clima enrarecido también le pegó a las acciones. El MERVAL (hoy hubo operaciones a liquidarse desde el martes 25) sufrió una baja de 3,5% con fuertes bajas de hasta 7%, por ejemplo en el caso de Edenor. Lo mismo sucedió en Wall Street con los ADRs que cerraron con mayoría de tildes rojas.

Con esta dinámica, los dólares financieros operaron en alza. El MEP avanzó a $ 1.462 y el Contado con Liquidación a $ 1.503. No hubo operaciones en el mercado oficial, ni tampoco en el mayorista. La compra y venta de divisas por los canales formales se retomará el próximo martes 25.

Más dólares de Donald Trump

Por otra parte, se confirmó que el Tesoro de los Estados Unidos le vendió a la Argentina DEGs (la moneda del FMI) por U$S 872 millones, que fueron utilizados para cancelar deuda con el organismo. La operación sucedió el 15 de octubre y se pudo corroborar este viernes cuando la entidad americana publicó el reporte del Fondo de Estabilización.

De esta forma, el salvataje del gobierno de Donald Trump a la administración de Javier Milei, se acercó a los U$S 3.000 millones y serían parte de la activación de un tramo del swap por U$S 20.000 millones anunciado.

Se viene el “Argentina Week”

En el marco de las estrechas relaciones actuales con los Estados Unidos, el gobierno anunció que del 9 al 11 de marzo de 2026 se realizará “el Argentina Week”. El encuentro reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos.

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina”, señaló el embajador argentino Alex Oxenford.

El evento es organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Kaszek (empresa inversora en startups tecnológicas). El presidente Milei celebró la iniciativa y la calificó como “una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina”.

