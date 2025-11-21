Javier Milei confirmó un nuevo viaje a EE.UU. para asistir a la Argentina Week: «Extraordinaria iniciativa»

El presidente Javier Milei asistirá en marzo del año próximo a la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que definió como una “oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación” del país.

“Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, destacó este viernes el mandatario en X.

El evento organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos se realizará del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, precisó el embajador Alejandro Oxenford.

Será un encuentro “de altísimo nivel” que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten, o evalúan invertir, en Argentina, indicó el diplomático.

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford.

Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek.

“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.

Noticias Argentinas.

Javier Milei volvió a las oficinas donde inició su actividad política

El presidente Javier Milei estuvo presente en las oficinas de la Corporación América. La agrupación funciona como holding multinacional argentino con presencia en distintos puntos de Latinoamérica y Europa.

La visita fue este miércoles 19 de noviembre en la sede del grupo ubicado en Vicente López. Javier Milei estuvo presente en agosto para la inauguración de un nuevo sector del complejo.

En aquella ocasión, el presidente destacó la labor de la corporación y mencionó como un ejemplo para los argentinos: “Quiero que sigan el ejemplo del holding, que sean la regla y no la excepción en Argentina” declaró el presidente. Su visita reabrió la lectura de relación con el rol multinacional en el escenario político.

Además, Milei recordó su trayectoria en la compañía, en la cual trabajó como asesor. Su paso por la corporación le brindó sus primeros pasos en la actividad política.