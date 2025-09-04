Pablo Miedziak (IAEF): “La competitividad se gana con reformas de fondo, no devaluando”

(Enviado Especial)

En medio del convulsionado escenario macroeconómico que se registra en las últimas seis semanas, el grueso del equipo económico y parte del gabinete de ministros de la Nación, estarán presentes desde hoy en Bariloche para la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Pablo Miedziak, presidente de la institución que organizó el encuentro, dialogó mano a mano con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva de la coyuntura.

PREGUNTA: ¿En qué consiste el desembarco de la convención anual del IAEF en la ciudad de Bariloche?

RESPUESTA: Se trata del evento con más tradición del Instituto, esta es la edición número 46 de nuestra convención anual, y volvemos a esta hermosa ciudad después de seis años. La convención anual rota siempre en diferentes ciudades del interior del país y en esta ocasión el lema será “Compitiendo en un mundo en transición, oportunidades y desafíos”. Entre los speakers habrá muchos funcionarios, CEOs y directores de diferentes sectores como las finanzas y la economía real. Entre los representantes del gobierno nacional estarán presentes la ministra Patricia Bullrich, el ministro Federico Sturzenegger, el secretario de finanzas Pablo Quirno, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning. También nos acompañaran el diputado Ricardo López Murphy, la senadora Carolina Lozada, y los gobernadores Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Alberto Weretilnek.

P: ¿Cómo evalúan la volatilidad en el escenario financiero y cambiario de las últimas cuatro semanas?

R: Estamos transitando un periodo pre electoral, con la expectativa de que va a cambiar bastante es el mapa de nuestros diputados y senadores. Históricamente en un país como Argentina, eso genera muchísima incertidumbre, la gente espera ver qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, con las tasas, con el día después. Estoy convencido que esa es hoy la principal causa de la volatilidad. Es una característica no muy buena de Argentina, siempre la política se mezcla con la economía. En Perú por ejemplo, el presidente del Banco Central lleva 19 años al frente, cambian los gobiernos, cambia la discusión política, pero económicamente se le da a los agentes de todo el mundo que quieren invertir en el país, un mensaje de mucha credibilidad y certidumbre.

P: ¿Es un ambiente similar al de otros momentos de incertidumbre?

R: Creo que, a diferencia de algunas otras volatilidades recientes, este momento nos llega en medio de algo que es muy bueno, y es anclaje fiscal. Un bastión super importante que tomó este gobierno como bandera principal, con un sector público que tiene el apoyo del FMI, un país que cumplió todas las metas trazadas con el organismo, excepto una, la acumulación de reservas. Entiendo que una vez que pasen las elecciones, los que van a invertir, y los agentes económicos en general, tendrán una mirada bastante más clara de qué es lo que va a pasar en los próximos dos años, y desde ese lugar la economía debería tender a normalizarse.

Si el gobierno tiene una buena elección de medio término, eso le va a dar bastante confianza al inversor, y va a terminar disminuyendo la incertidumbre y la volatilidad.

P: ¿Qué opina respecto al nivel actual del tipo de cambio en términos reales?

R: Hay mucha gente pidiendo un tipo de cambio competitivo, como si eso nos fuese a salvar. La verdad es que lo que Argentina necesita no es un mejor tipo de cambio. Los países que más devaluaron en los últimos 70 años además de Argentina son Angola, Irán, el Congo, Líbano, Siria y Venezuela. O sea, está a la vista que la devaluación no es per se una medida que te va a hacer más competitivo. Lo que Argentina necesita para ser competitivo es un cambio más de fondo, un cambio estructural. Necesitamos cambios en nuestras leyes impositivas, una reforma laboral y una reforma del Estado y una reforma previsional. Los países con leyes laborales más flexibles son Dinamarca, Singapur, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes y Chile, y al mismo tiempo son los que reciben un flujo de inversiones mayor y más sostenido en el tiempo. Entonces decís, ¿por dónde va para ser más competitivo? ¿va por tener mejores leyes y más claras para los empresarios o va más por tener una devaluación? Argentina tiene 155 tributos, de los cuales 85 son tasas municipales y la respuesta al empresario siempre ses más impuesto. El empresario que tiene posibilidad de mirar el mundo y elegir, ve lo que sucede en Argentina y dice: ‘hasta que no hagan las reformas estructurales esa inversión de riesgo la dejo en stand-by’.

P: ¿Fue adecuado el momento y la forma elegidos para la flexibilización del cepo?

R: El cierto que el gobierno anunció una salida moderada del cepo. Pero si bien todavía no está liberado al 100% para compañías, creo que significó un gran avance. El gobierno anterior cada semana cerraba un poco más el grifo. Este gobierno lo está abriendo cada vez más. Abrirlo significa salida de divisas, es así. Tenga el precio que tenga, el argentino siempre busca un resguardo en dólares. Lo bueno es que se abrió el grifo, los argentinos pudieron acceder, y se ha cumplido con la banda.

P: La curva de dólar futuro post elecciones de octubre parece ubicarse por fuera de la banda superior…

R: Es probable. Si mirás los contratos futuros a diciembre, debe andar más o menos en ese pico. Insisto, creo que lo que es importante es saber qué va a pasar de acá a 10 días, y después qué va a pasar en las elecciones de medio término. Si el gobierno tiene una buena elección de medio término, eso le va a dar bastante confianza al inversor, y va a terminar disminuyendo la incertidumbre y la volatilidad.

P: ¿Qué opinan de la forma en que se estructuró el final de las LEFIs?

R: Me parece que este gobierno está tratando de desarmar un montón de bombas, y eso lleva mucho tiempo. Las LEFIs era algo que querían desarmar. Y no todo lo que pretendés desarmar se lo podes anticipar al mercado. Desarmar tiene sus costos. Cuando vos decís a partir de mañana el tipo de cambio va a flotar y ponés una banda, no sabés dónde va a estar el dólar al otro día, porque tenés que ver qué es lo que hace el mercado. Lo mismo sucede con la tasa. En este caso puntual, lo que sucede hoy es que si vos (gobierno) querés pesos y no tenés las LEFIs, tenés que salir a pagar una tasa por arriba de lo que venías pagando. Y en eso se te empieza a disparar un poco. Pero yo te diría que sacando esta volatilidad que se dio estas semanas, desde el punto de vista económico, me parece que el gobierno viene haciendo delivery de cosas por arriba de lo esperado. Hay que recordar siempre de donde venimos, y el estado de situación que recibió el gobierno.

Cuando se marca un rumbo hay que tomar algunas medidas. Creo que la suba de encajes es una consecuencia del desarme de las LEFIs, que pretende ir controlando el circulante, y en base a eso, la oferta y demanda de dinero.

P: ¿Qué evaluación hacen de la política de suba de encajes llevada adelante por el BCRA?

R: Son las herramientas válidas con las que cuenta el Banco Central para tratar de regular la dinámica hacia el rumbo que pretende en base a los objetivos trazados ¿no? Obviamente que cuando se marca un rumbo hay que tomar algunas medidas. Creo que la suba de encajes es una consecuencia del desarme de las LEFIs, que pretende ir controlando el circulante, y en base a eso, la oferta y demanda de dinero.

P: ¿Qué termómetro tienen en el IAEF de la dinámica de la actividad real?

R: Entre los analistas, hasta el más pesimista te dice que el consumo este año va a subir más o menos 5% respecto al año anterior. Lo que pasa es que ahí es necesario desagregar por sectores. Los durables están subiendo por arriba del 5%, y algunos consumibles están por abajo de ese 5%. El mix te sigue sando bien porque se toma como base de comparación un año que no fue el mejor, que fue el 2024. Ese año tenías una restricción de los primeros seis meses de gobierno respecto del 2023.

P: ¿Qué mirada tienen respecto a Vaca Muerta como actor estratégico?

R: Mirá, Vaca Muerta es hoy el caballito de batalla del país. Las compañías que más están obteniendo inversión desde afuera, son compañías que están relacionadas con Vaca Muerta. Pluspetrol, Vista, o YPF, son las compañías que consiguen la mayor cantidad de dinero. Cuando miras atrás de eso, tenés a YPF liderando un cambio energético del país, con un objetivo de exportar U$S 30.000 millones de dólares en el 2031. Cuando eso se consolide, Argentina no va a necesitar más del clima. Eso es lo que sucede hoy con la soja, y eso también genera cierta volatilidad. Vaca Muerta tiene la capacidad de generar esa certidumbre de mediano plazo.

Perfil

Pablo Miedziak es Contador Público (UADE) y Master en Finanzas (Udesa), nombrado CFO del año 2023.

Fue CFO de diferentes compañías, como Aerolineas Argentinas, San Antonio Internacional, San Miguel y Marriott para Sudamérica y también ocupó posiciones gerenciales en Tecpetrol y Tenaris.

Desde Enero de 2025 se desempeña como Consultor Independiente en Finanzas y Estrategia.

Es presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).