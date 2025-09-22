El FMI celebró el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina: «Lo acogemos con satisfacción»

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina. “Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora gerente del organismo, Krirstalina Georgieva.

La jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

El agradecimiento de Javier Milei por el apoyo de Estados Unidos

El presidente Javier Milei envió este lunes un “enorme agradecimiento” a su par de Estados Unidos Donald Trump y al secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, sostuvo el mandatario a través de su cuenta de X.

En la misma línea, especificó: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

Su mensaje en redes sociales llega luego de que el funcionario republicano asegurara este lunes que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina, y anticipara que harán lo «necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

Por el mismo canal, Bessent planteó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Asimismo, sostuvo que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias”, y garantizó que “Argentina volverá a ser grande”. Además, recordó que en abril Estados Unidos había anticipado el compromiso con la gestión libertaria.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, agradeció: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

Este martes, el mandatario se reunirá con su par Donald Trump en Manhattan, y con Kristalina Georgieva.

Noticias Argentinas