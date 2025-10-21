El 71% de los retirados policiales de Río Negro adhirieron a la «reparación histórica» por la zona desfavorable

Los retirados policiales pueden adherir al régimen de Reparación Histórica hasta el 31 de diciembre. Foto Gentileza.

Unos 1.800 retirados de la Policía de Río Negro ya empezaron a cobrar la denominada “reparación histórica”, que se trata del pago fijado por la Provincia por diferencias en la liquidación de la zona desfavorable.

Hasta ahora, sobre un total de 4.627 pasivos, unos 3.300 adhirieron al esquema ofrecido, es decir, algo más del 71%. El plazo de aceptación finalizará el 31 de diciembre próximo, según la normativa.

Estas asignaciones se abonan en cuotas y su número se vincula con la edad de los beneficiarios.

El cronograma comenzó en septiembre y, entre este lunes y miércoles, se cancelará octubre para un segmento de 1.727 retirados, con un total de 1.822 millones.

Según un cálculo inicial, la Provincia desembolsará unos 23.700 millones de pesos si existiera adhesión plena del total de retirados policiales.

A fines de junio, el gobernador Alberto Weretilneck incorporó el mecanismo de prioridades en el pago a partir de la edad del retirado, previendo la cancelación en una sola cuota para aquellos de 80 o más años.

El cronograma continúa con tres cuotas en la franja de 75 y 79 años, en seis en el rango de 71 a 75 años, concluyendo en las 18 cuotas para los menores de 60 años.

Inicialmente, la reparación histórica se aplicó para los activos cuando la Justicia provincial falló en contra de la Policía rionegrina por entender que, durante varios años, liquidó erróneamente el adicional de la zona desfavorable.

Después de esa compensación, los retirados policiales hicieron igual reclamo político al gobierno, a pesar de que en su caso la Justicia Federal había rechazado sus demandas.

Al final, durante el 2024, la administración de Weretilneck aceptó aplicar el mismo criterio de compensación y se formalizó así la ley N°5783 para los jubilados policiales como “beneficio extraordinario, por única vez”.

El esquema voluntario es una percepción “en compensación de cualquier eventual diferencia que pudiera haber surgido por el concepto de zona desfavorable”.

El monto se fijó por el sistema de punto policial y su “percepción” implica «el desistimiento de todo reclamo administrativo o judicial actual o futuro».