Bono para estatales de Río Negro: de cuánto es y cómo se pagará

El gobierno de Alberto Weretilneck abonará sumas fijas a 53.000 empleados del Poder Ejecutivo. La medida se toma ante el rechazo sindical a la oferta del bimestre. El costo total será de $4.000 millones, mientras se posterga la negociación.

El gobierno de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, abonará sumas fijas por única vez a unos 53.000 agentes del Poder Ejecutivo, a pesar del rechazo generalizado de los gremios estatales a la propuesta para el bimestre octubre-noviembre.

Las transferencias, que se consideran bonos y no se incorporarán al salario, varían según la antigüedad de los empleados. En cada mes, los montos establecidos son de 50.000, 75.000 y 100.000 pesos.

Hay bono para estatales, sin acuerdo salarial con el gobierno Provincial

La decisión surge luego de que el gobernador Alberto Weretilneck reabriera el debate salarial la semana pasada, anticipando un nuevo llamado a negociar pautas salariales. Sin embargo, según indicaron técnicos del sector, la administración provincial postergará la vuelta a la mesa de diálogo. El pago del bono se realizará antes de retomar el análisis con los representantes sindicales.

La principal objeción de los sindicatos radica en que los montos ofrecidos para octubre y noviembre no se incorporarán posteriormente a los sueldos básicos. Este aspecto, fundamental para las paritarias, ingresó en evaluación en el Ministerio de Hacienda de la provincia, aunque aún no hay una definición oficial al respecto.