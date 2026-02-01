Panamá se afirma como el post-Davos de América Latina y el Caribe: con más presidentes y firma de convenios

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realizó en Panamá, reunió a más de 6.500 asistentes. Se consolidó como un encuentro de referencia de debate internacional. Reunió a líderes de más de 70 países. Entre los temas, se abordó el desarrollo sostenible. También hubo firma de convenios.

El encuentro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tuvo un salto sustancial con respecto a la primera edición donde fueron parte dos presidentes. En esta oportunidad, en la cumbre que se hizo entre el 37 y el 30 de enero, asistieron siete mandatarios y primeros ministros.

Qué presidentes asistieron a la cumbre en Panamá

Según precisó Infobae, al encuentro en Panamá concurrieron Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), José Raúl Mulino (Panamá), Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Andrew Holness (Jamaica) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Por el lado argentino, fue parte del encuentro la embajadora Sandra Pitta, a cargo de la representación diplomática en Panamá.

En el plano económico, la CAF presentó su estrategia para los siguientes cinco años. Informó que esspera aprobar operaciones por cerca de 83.835 millones de euros hasta 2031. El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo en su discurso de apertura que la institución “aspira a consolidarse como la principal ventanilla de financiamiento en desarrollo de América Latina y el Caribe”.

Gustavo Petro y Daniel Novoa sobre seguridad y comercio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció este miércoles un diálogo a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países, durante un foro en Panamá al que asistieron ambos mandatarios.

Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa, quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional.

«Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos», dijo Petro a Noboa durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).



Noboa, quien intervino posteriormente, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que «los criminales tienen que ser» encarcelados porque darles libertad afecta los derechos de «todos los que luchamos por hacer las cosas bien».

Con Infobae y Noticias Argentinas