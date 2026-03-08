Pese al impulso de la vuelta a clases, las ventas minoritas cayeron más del 5% interanual en febrero

El 2026 arrancó de forma complicada para el sector comercial del país. Durante el mes de febrero 2026, las ventas minoristas pyme registraron un marcado descenso del 5,6% interanual. Si bien la variación mensual evidenció un leve incremento del 2,6 % traccionado por el factor estacional, los números generales mantienen en alerta a los comerciantes frente a una demanda que opera con extrema selectividad.

De acuerdo con el informe oficial publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con estas recientes cifras el indicador acumula una retracción del 5,2% en lo que va del año.

Al ser consultados sobre el estado general de sus negocios, el 52,6% de los propietarios reportó una estabilidad interanual, una cifra que resultó inferior en seis puntos al registro de enero. Este margen negativo se trasladó de forma directa hacia quienes señalaron un deterioro de su situación, un grupo que alcanzó al 38,8 % en comparación con el mismo período del ciclo anterior.

Caen las ventas minoritas: los sectores más afectados

El relevamiento por rubros ratificó el profundo proceso de contracción que atraviesa el consumo masivo: seis de los siete sectores monitoreados cerraron el mes con resultados negativos.

Las bajas más pronunciadas se encontraron en áreas prescindibles o de postergación de compra, donde el segmento de bazar y decoración se desplomó un 14,4%, seguido por perfumería con una caída del 10,7 %, el rubro clave de alimentos y bebidas con una baja del 8,7% y Textil e Indumentaria (-7,4%).

En este panorama crítico, el sector de farmacia constituyó la única excepción a la regla, logrando un magro incremento del 0,3% interanual.

Fuente: CAME.

Expectativas a futuro y el freno a las inversiones

La síntesis del mes demostró que la mejora mensual del 2,6% estuvo directamente influenciada por el inicio del ciclo lectivo, aunque este repunte no logró revertir la caída acumulada estructural.

El consumo de las familias se concentró exclusivamente en bienes de subsistencia y artículos escolares, forzando una drástica reasignación del gasto de los hogares.

Ante este escenario, los clientes priorizaron la búsqueda de ofertas y herramientas de financiamiento para sostener las operaciones diarias, mientras que los altos costos operativos y la incesante presión tributaria condicionaron fuertemente la rentabilidad de los locales comerciales.

De cara a lo que resta del año, las proyecciones de los empresarios pyme se dividen entre la cautela y la esperanza de un rebote.

El estudio detalló que el 46,6% de los encuestados aguarda mantener una paridad con la situación actual de acá a un año, mientras que el 42,9% confía en que habrá una mejora económica y apenas un 10,5% proyecta un retroceso aún mayor.

La reactivación real del consumo, advierten desde CAME, dependerá exclusivamente de la recomposición del poder adquisitivo de los salarios y de la previsibilidad en los costos de reposición.

Mientras tanto, la inversión productiva continúa totalmente paralizada. La incertidumbre por los costos y los estrechos márgenes de rentabilidad generaron que el 57,6% de los comerciantes considere que el marco actual no es apto para realizar desembolsos de capital, frente a un minoritario 15,5% que lo ve como una oportunidad y un 26,9% que aún se mantiene sin definición.