Chau al efectivo: Banco Patagonia habilitó los pagos con Pix para que los comercios cobren a turistas brasileños

En una medida que impactará de lleno en los principales destinos turísticos del país —y especialmente en nuestra región cordillerana—, el Banco Patagonia anunció el lanzamiento de una nueva solución que permitirá a los comercios locales cobrar a través de Pix.

Esta herramienta, que se ofrece a través de la solución de cobros WAPA, busca capitalizar la afluencia de turistas brasileños permitiéndoles abonar sus compras tal como lo hacen en su país, escaneando un código QR desde su aplicación bancaria o billetera virtual de preferencia. De esta manera, el visitante podrá pagar servicios y compras sin tener que preocuparse por llevar grandes montos en efectivo.

Cómo funciona la nueva función de Banco Patagonia

El sistema fue diseñado para ser ágil y transparente. Desde la pantalla de la aplicación WAPA —que ya permitía cobrar con tarjetas de crédito, débito y QR —, el comerciante local podrá mostrarle al turista el monto de la compra detallado tanto en pesos argentinos como en reales.

Para los comercios, la transacción funciona de manera similar a los habituales pagos con transferencia (PCT), cobrando en pesos.

La puesta en marcha de esta interoperabilidad fue posible gracias a una alianza estratégica a nivel regional. Además del Banco Patagonia, intervienen COELSA (la empresa tecnológica núcleo de los medios de pago en Argentina, que aporta la conexión segura y normativa) y el Banco do Brasil, uno de los conglomerados financieros más importantes de América Latina.

Cabe destacar que Pix es una solución desarrollada por el Banco Central de Brasil y cuenta con más de 170 millones de usuarios.

«Estamos convencidos que la innovación debe estar al servicio de las personas y su bienestar», destacó Oswaldo Parre, presidente de Banco Patagonia. «Esta solución es un paso más en el camino de la integración regional y permite a los comercios locales potenciar sus ventas a turistas brasileños a partir de una solución segura y ágil», agregó.

Parre subrayó que este esquema de pagos «habilita el acceso directo a miles de usuarios a través de un canal seguro y de gran capilaridad. Estamos para acompañar al visitante brasileño y el crecimiento del comercio regional».