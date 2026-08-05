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Economía

Peso chileno hoy, 5 de agosto: a cuánto cotiza y qué pasa con el dólar para viajar a Chile

¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, miércoles 8 de agosto de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.

Redacción

Por Redacción

Peso chileno: cotización hoy.-

Peso chileno: cotización hoy.-

Finalizaron las vacaciones de invierno 2026, aunque persisten los viajes hacia Chile y, con ello, la atención puesta en el tipo de cambio. Este miércoles 5 de agosto, la divisa trasandina registró una suba en las pizarras de referencia, un dato clave que los viajeros de Neuquén y Río Negro deben considerar.

Tras esta variación, reaparece la duda al momento de definir la mejor estrategia de pago antes de cruzar la frontera: ¿conviene apostar por el efectivo o siguen resultando más convenientes las tarjetas en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 5 de agosto de 2026?

Miércoles 5 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

  • $1.73 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $172.962 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 5 de agosto de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 5 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 5 de agosto de 2026:

  • $1.465,00 para la compra
  • $1.515,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 5 de agosto de 2026:

  • $1.455,00 para la compra.
  • $1.525,00 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 5 de agosto de 2026?

Desde mediados de julio de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 5 de agosto de 2026, según el último reporte:

Paso FronterizoEstado hoy
05/08/2026		Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO9:00 a 19:00 horas (hora argentina) y de 8:00 a 18:00 horas (hora chilena)Circular con precaución.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO09:00 a 18:00 hsPermitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
Pino HachadoINHABILITADOEgreso (Argentina hacia Chile): 09:00 a 18:00 horas.
Ingreso (Chile hacia Argentina): 09:00 a 19:00 horas		Calzada con acumulación de hielo y nieve.
IcalmaHABILITADOEgreso 09:00 a 18:00
Ingreso 09:00 a 19:00		Habilitado únicamente para vehículos menores.
Hua HumHABILITADO08:00 a 19:00. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos particulares y colectivos.


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Finalizaron las vacaciones de invierno 2026, aunque persisten los viajes hacia Chile y, con ello, la atención puesta en el tipo de cambio. Este miércoles 5 de agosto, la divisa trasandina registró una suba en las pizarras de referencia, un dato clave que los viajeros de Neuquén y Río Negro deben considerar.

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