Las reservas del BCRA superaron los US$ 50.000 millones: qué significa para la estabilidad económica

El BCRA suma más de US$ 13.000 millones a las reservas en la nueva etapa del programa monetario Foto archivo.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los US$ 50.000 millones, un nivel que no se registraba desde septiembre de 2019. El incremento se produjo luego de varios meses de compras de divisas y de una mayor entrada de dólares provenientes de exportaciones y financiamiento.

El aumento de las reservas representa una señal positiva para la economía porque fortalece el balance del Banco Central y mejora su capacidad para enfrentar episodios de volatilidad cambiaria. Además, brinda mayor respaldo para sostener la estabilidad del mercado de cambios y atender compromisos financieros.

Especialistas sostienen que un mayor nivel de reservas también contribuye a mejorar la percepción de los inversores sobre la solvencia del país. Un Banco Central con más activos suele generar mayor confianza, lo que puede facilitar el acceso al financiamiento y favorecer una reducción del riesgo financiero.

Otro de los efectos esperados es un mayor poder de intervención frente a eventuales presiones sobre el dólar. Con un mayor volumen de reservas, la autoridad monetaria dispone de más herramientas para actuar si se producen movimientos bruscos en el mercado cambiario, aunque el Gobierno mantiene un esquema de intervención limitado.

Si bien el Gobierno alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para este año, los especialistas consideran que el desafío será sostener ese crecimiento en un contexto de mayores exigencias financieras y de evolución de los mercados internacionales.

Cuáles son los factores detrás del ingreso de divisas y sus límites para la reactivación

Desde el inicio de la denominada cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central incorporó más de US$ 13.000 millones a sus reservas mediante compras de divisas y otras operaciones. El ingreso de dólares estuvo impulsado principalmente por las exportaciones del complejo agropecuario, energético y minero, además de emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias.

La continuidad del ingreso de divisas y la confianza de los inversores serán factores determinantes para mantener esa tendencia.

El fortalecimiento de las reservas también se vio acompañado por la renovación del acuerdo de swap de monedas con el Banco Popular de China, extendido hasta 2031. Esa herramienta continúa siendo un componente relevante dentro de la estrategia oficial para reforzar la disponibilidad de divisas.

Pese al avance registrado por la entidad económica, el nivel actual todavía se encuentra lejos del máximo histórico registrado en abril de 2018, cuando las reservas superaban los US$ 77.000 millones. También señalan que el desafío pasa por seguir acumulando divisas de manera sostenible.

Entre los beneficios potenciales también aparece la posibilidad de consolidar la estabilidad cambiaria y contribuir a una desaceleración de la inflación, siempre que el proceso de acumulación de reservas continúe acompañado por disciplina fiscal y monetaria. Sin embargo, advierten que el fortalecimiento de las reservas, por sí solo, no garantiza una recuperación de la actividad económica.

Con información de Infobae