Luis Miguel vuelve a Coca-Cola después de 35 años: protagoniza la campaña por los 100 años de la marca en México

Luis Miguel y Coca-Cola volvieron a reunirse en una de las alianzas publicitarias más recordadas de México. Treinta y cinco años después de su histórica campaña de principios de los 90, el cantante fue elegido nuevamente como la imagen de la empresa para celebrar el centenario de la marca en el país con un comercial cargado de nostalgia.

La campaña, titulada «Nuestra fórmula es siempre juntos», apuesta por los recuerdos compartidos y pone el foco en los encuentros entre familiares y amigos, reforzando el vínculo que Coca-Cola construyó con varias generaciones de mexicanos a lo largo de sus primeros 100 años en el país.

El esperado reencuentro entre Luis Miguel y Coca-Cola

El regreso de Luis Miguel como embajador de la marca despertó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron la emblemática publicidad que protagonizó a comienzos de la década de 1990.

El nuevo comercial comienza con una frase del artista que resume el espíritu de la campaña: «México es y será por siempre mi lugar en el mundo». A partir de allí, se suceden imágenes de reuniones familiares, celebraciones y tradiciones mexicanas, mientras el cantante aparece compartiendo una Coca-Cola. La banda sonora elegida fue «El Viajero», uno de los clásicos de su repertorio.

Una campaña que apuesta a la nostalgia

La iniciativa busca conectar el presente con una de las etapas más recordadas de la carrera del cantante, cuando su imagen estuvo asociada a una de las campañas más exitosas de la compañía.

Con el lema «Nuestra fórmula es siempre juntos», Coca-Cola pone el acento en los momentos cotidianos que unen a las personas y en el lugar que la marca ocupó durante un siglo en la vida de millones de mexicanos.

El presente de Luis Miguel

La campaña también marca una de las apariciones públicas más importantes de Luis Miguel desde el final de su exitosa gira internacional Tour 2023-2024, con la que batió récords de convocatoria en distintos países.

En los últimos meses, el artista mantuvo un perfil bajo y centró su presencia pública en acuerdos comerciales. Desde 2025 también es imagen del tequila Don Ramón, firma de la que además es accionista.

El regreso a Coca-Cola confirma que, más allá de su ausencia de los escenarios, Luis Miguel sigue siendo una de las figuras más convocantes para las grandes marcas, capaz de despertar la nostalgia de varias generaciones con una sola aparición frente a cámara.