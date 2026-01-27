Cotizaciones del dólar hoy martes 27 de enero 2026: ¿qué esperar del mercado cambiario?

El dólar oficial inicia la jornada de este martes 27 de enero 2026 con una cotización de $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Tras el leve repunte registrado al cierre de la última rueda, la divisa minorista mantiene la tendencia de estabilidad dentro del esquema de bandas cambiarias, mientras que el promedio supervisado por el Banco Central (BCRA) en las entidades financieras se ubica en los $1.459,88.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense opera a $1.437,50, sosteniendo una brecha que se mantiene en niveles mínimos frente a las opciones financieras como el MEP y el CCL.

Seguí toda la información de hoy, martes 27 de enero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 27 de enero 2026

Si buscás el precio del dólar oficial banco por banco, consultá acá la cotización de este martes 27 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1405 1455 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1421 1461 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Hipotecario 1415 1465 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1410 1465 Banco Piano 1410 1455 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 27 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este martes 27 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Sistema de bandas cambiarias: el nuevo techo del BCRA para hoy y fines de enero 2026

Bajo el nuevo esquema de flotación vigente desde el 1 de enero 2026, el Banco Central (BCRA) opera con márgenes de intervención definidos por el índice de precios. Para este martes 27 de enero, la banda superior (techo) se sitúa en $1.559,78, mientras que la banda inferior (piso) se ubica en $896,29.

Referencia de Banda Martes 27 de enero Viernes 30 de enero (Cierre) Límite Superior (Techo) $1.559,78 $1.563,51 Límite Inferior (Piso) $896,29 $894,10

Este mecanismo implica que:

Intervención del BCRA : la autoridad monetaria solo está obligada a intervenir (vender reservas) si la cotización mayorista —que hoy promedia los $1.437,72— llegara a tocar el techo de los $1.559.

: la autoridad monetaria solo está obligada a intervenir (vender reservas) si la cotización mayorista —que hoy promedia los $1.437,72— llegara a tocar el techo de los $1.559. Margen de suba : actualmente, el tipo de cambio oficial se encuentra a una distancia del 8,5% respecto a su límite superior, lo que otorga al mercado un margen de previsibilidad y calma en medio de la acumulación de reservas que ya supera los US$ 1.000 millones en lo que va del mes.

: actualmente, el se encuentra a una distancia del respecto a su límite superior, lo que otorga al mercado un margen de previsibilidad y calma en medio de la acumulación de reservas que ya supera los US$ 1.000 millones en lo que va del mes. Actualización: el ritmo de deslizamiento de estas bandas para enero se fijó en un 2,5%, cifra que se corresponde con el dato de inflación del INDEC de noviembre pasado.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 27 de enero 2026

Martes 27 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1470 1490

Dólar MEP y CCL: ¿A cuánto cotizan los financieros y cómo queda la brecha?

En el mercado bursátil, las divisas financieras operan con estabilidad y mantienen la distancia respecto al blue. El dólar MEP (o Bolsa), herramienta clave para los ahorristas que buscan dolarizarse a través de bonos sin tope, cotiza este martes a $1.465,63. Con este valor, la brecha respecto al tipo de cambio oficial minorista se comprime hasta un 2,2%, consolidando una de las distancias más cortas de los últimos meses.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado habitualmente por empresas para girar divisas al exterior, se ubica en los $1.511,28. La diferencia entre el CCL y el dólar mayorista ($1.437,50) se posiciona actualmente en un 5,5%, reflejando una jornada de calma en la City porteña.

Resumen de las cotizaciones financieras:

Dólar MEP : $1.465,63

: $1.465,63 Dólar CCL : $1.511,28

: $1.511,28 Dólar Cripto: $1.514,19 (Referencia 24/7)

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este martes 27 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: