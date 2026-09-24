Plazo fijo: cuánto rinde invertir $7.000.000 a 30 días y qué tasa ofrece cada banco

El plazo fijo se mantiene como una de las alternativas más buscadas por quienes intentan colocar sus ahorros de forma sencilla y con un nivel de riesgo bajo. Esta herramienta financiera consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado —por lo general un mínimo de 30 días— y, al finalizar el plazo, recuperar el capital junto con los intereses generados.

Durante septiembre, las tasas de interés muestran marcadas brechas según la entidad elegida. Mientras algunos bancos ofrecen rendimientos cercanos al 16% de Tasa Nominal Anual (TNA), otros superan el 20% y alcanzan picos del 23%. Estas diferencias impactan de manera directa en la ganancia final de la operación.

Cuánto se gana al invertir $7.000.000 a 30 días

Para calcular el rendimiento de una colocación de $7.000.000 a un mes, el cálculo varía según la entidad. Por ejemplo, con una TNA del 18,75% —como la que aplica el Banco Nación—, la tasa mensual efectiva otorga un interés de aproximadamente $107.876,71. De este modo, al término de los 30 días, el ahorrista retira un total de $7.107.876,71.

En los bancos que aplican la tasa máxima del mercado del 23% TNA, el rendimiento mensual escala a cerca de $132.328,76 sobre el mismo monto invertido.

Qué tasa de interés paga cada banco en septiembre

Banco BICA : 23%

: 23% Banco CMF : 23%

: 23% Banco del Sol : 23%

: 23% Banco VOII : 23%

: 23% Crédito Regional Compañía Financiera : 23%

: 23% Reba Compañía Financiera : 23%

: 23% Banco Mariva : 22,5%

: 22,5% Banco Meridian : 22,5% / 23%

: 22,5% / 23% Banco Provincia : 21% / 22%

: 21% / 22% Banco Hipotecario : 19,5% / 22%

: 19,5% / 22% Banco de Comercio : 21,5%

: 21,5% BIBANK : 21,5%

: 21,5% Banco Masventas : 21% / 19%

: 21% / 19% Banco de Córdoba (Bancor) : 20,75%

: 20,75% Banco Dino : 20%

: 20% Banco Macro : 19,5%

: 19,5% Banco del Chubut : 19,5%

: 19,5% Banco BBVA : 19%

: 19% Banco Comafi : 19%

: 19% Banco Julio : 19%

: 19% Banco Provincia de Tierra del Fuego : 19% / 15%

: 19% / 15% Banco Nación : 18,75%

: 18,75% Banco Credicoop : 18,5%

: 18,5% Banco de Formosa : 18,5%

: 18,5% ICBC Argentina : 18,1%

: 18,1% Banco Galicia : 17,25%

: 17,25% Banco Ciudad : 17%

: 17% Banco Santander : 16,5%

: 16,5% Banco Patagonia: 16%

Cómo constituir un plazo fijo paso a paso

Ingresar al home banking o a la aplicación móvil de la entidad financiera. Seleccionar la sección «Inversiones» y elegir la opción «Plazo fijo». Indicar el monto a depositar ($7.000.000). Establecer el plazo de la colocación (30 días). Verificar la TNA asignada y el monto final a percibir. Confirmar la operación. Descargar o guardar el comprobante emitido por el sistema.

Las características del plazo fijo

La principal ventaja de esta alternativa radica en que permite conocer con precisión el rendimiento exacto antes de realizar la transacción. Al mantener inmovilizado el dinero durante el tiempo pactado, el ahorrista sabe con certeza cuánto cobrará al momento del vencimiento. Por su previsibilidad y la ausencia de volatilidades operativas, sigue siendo una de las opciones predilectas para el resguardo de la liquidez.