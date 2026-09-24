San Antonio Oeste será sede del primer Simposio Internacional de Escultores de Madera Patagonia

En el marco del primer festejo aniversario del barrio COMSAL, bajo el lema «Reivindicando la historia de nuestro pueblo», San Antonio Oeste albergará el 1.er Simposio Internacional de Escultores de Madera Patagonia. La propuesta cultural y comunitaria fue gestada por iniciativa conjunta entre los vecinos del barrio y referentes artísticos locales.

Del 1 al 4 de octubre de 2026, seis escultores de trayectoria internacional trabajarán a la vista del público para moldear obras monumentales. Las piezas finalizadas quedarán emplazadas en el sector como patrimonio cultural permanente del barrio.

En simultáneo con la labor sobre la madera, la jornada incluirá intervenciones de arte urbano mediante la creación de murales a cargo de artistas locales e invitados.

Asimismo, la organización lanzó una convocatoria abierta para que artistas visuales y fotógrafos locales participen en la propuesta “Foto Pintura”. La iniciativa invita a retratar en vivo las alternativas del simposio y el trabajo de los muralistas. El material producido formará parte de una exposición colectiva durante los festejos del aniversario barrial.

Entre los escultores confirmados para la cita se encuentran Rubén Pereyra (Tucumán), Pedro Lapido “Davo” (Uruguay), Néstor Confalonieri (General Roca), Alfredo Benítez (Chile), Lidia Rosana Gómez (San Antonio Oeste) y Mauro Gilabert (San Antonio Oeste).

El cierre del encuentro se concretará el domingo 4 de octubre a partir de las 16.00 con la entrega formal de las obras a los vecinos. Como atractivo final se realizará el desafío «Speed Carving», una competencia de velocidad en la que los participantes deberán tallar una escultura de formato mediano en un lapso de una a dos horas, con la definición de los ganadores a cargo del público y de un jurado especializado.