Plazo fijo en alza: cuánto gano si deposito $10 millones a 30 días en la tercera semana de agosto 2025

Tras la trunca licitación de deuda del pasado «super-miércoles», ha habido incrementos en las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 44% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Galicia, con un rendimiento del 43% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destacan el Banco Provincia de Tierra del Fuego y el Banco Voii, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 46%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco Provincia de Tierra del Fuego 46,00% 3,833% $10.383.300 Banco Voii 46,00% 3,833% $10.383.300 Banco Hipotecario 45,50% 3,792% $10.379.200 Banco Bica 45,00% 3,750% $10.375.000 Banco Nación 44,00% 3,667% $10.366.700 Banco de la Provincia de Córdoba 44,00% 3,667% $10.366.700 Banco del Sol 44,00% 3,667% $10.366.700 Banco Mariva 44,00% 3,667% $10.366.700 Banco CMF 44,00% 3,667% $10.366.700 Banco Meridian 43,50% 3,625% $10.362.500 Banco Galicia 43,00% 3,583% $10.358.300 Banco Comafi 43,00% 3,583% $10.358.300 Banco ICBC 42,85% 3,571% $10.357.100 Banco Credicoop 42,00% 3,500% $10.350.000 Banco BBVA 40,00% 3,333% $10.333.300 Banco Provincia de Buenos Aires 39,00% 3,250% $10.325.000 Banco Macro 38,00% 3,167% $10.316.700 Banco del Chubut 38,00% 3,167% $10.316.700 Banco Julio 38,00% 3,167% $10.316.700 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 36,00% 3,000% $10.300.000 Banco Santander 35,00% 2,917% $10.291.700 Banco Supervielle 35,00% 2,917% $10.291.700 Banco Dino 35,00% 2,917% $10.291.700 Banco Patagonia 33,00% 2,750% $10.275.000 Banco Ciudad de Buenos Aires 31,00% 2,583% $10.258.300

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $10.000.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $10.000.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $10.000.000×1,03667 = $10.366.700. Es decir, el rendimiento será de $366.700.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 2,934%. Esto está por encima de la inflación proyectada para agosto 2025.

Si tomamos el 46% n.a que paga el Banco Provincia de Tierra del Fuego (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 3,833%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para agosto 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.