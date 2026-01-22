Plazos fijos: los bancos que lideran el ranking de las tasas más altas este 22 de enero de 2026

Con el cambio de año las entidades bancarias más reconocidas a nivel nacional actualizaron sus tasas en plazos fijos y el ranking modificó el orden de quienes ofrecen mejores rendimientos.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking este jueves 22 de enero de 2026 se posicionó de la siguiente manera:

Banco Macro: 27,5%

Banco Hipotecario S.A: 27,5%

Banco de la Nación Argentina: 26%

Banco Credicoop: 25%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%

ICBC: 23.5%

Banco Santander: 23%

Banco BBVA: 23%

Banco Galicia: 23%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23%

Cómo funciona el plazo fijo

El plazo es el tiempo en que vas a tener tu dinero invertido. En Argentina ese período de tiempo puede ser de un mínimo de 30 días y un máximo de 365 días.

La tasa de interés es el precio del dinero. Refleja el rendimiento que vas a tener a cambio de dejar tu dinero inmovilizado en el banco.

En tanto la liquidez te indica cuándo vas a tener disponible tu dinero para poder usarlo. En el caso de los Plazos Fijos, no vas a tener liquidez hasta la finalización del plazo acordado.

Cómo calcular cuánto interés podes ganar con un plazo fijo

Para saber cómo calcular el interés que podes ganar, hay una fórmula sencilla que podes hacer desde tu casa que es la siguiente:

Interés ganado = Capital × (Tasa anual / 12)

(si el plazo es de 30 días)

Por ejemplo:

Ahorro: $100.000

Tasa anual: 60%

Plazo: 30 días

→ Interés = 100.000 × (0.60 / 12) = $5.000

Al final del mes tendrías $105.000.

Un tip extra a considerar: si cada mes volvés a poner el total (capital + interés), vas generando interés sobre interés, que hace crecer el ahorro más rápido.