Dólar oficial y blue al 22 de enero 2026: precios y movimiento del mercado cambiario

En una jornada marcada por la estrategia del Ministerio de Economía para estirar vencimientos de deuda, el dólar oficial inicia este jueves 22 de enero 2026 con una cotización de $1.455 para la venta y $1.405 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Bajo el nuevo régimen de bandas de flotación vigente desde principios de año, la divisa mayorista se mantiene alejada del techo de la banda —proyectado en torno a los $1.564 para el cierre de mes—, mientras el Banco Central (BCRA) continúa con su racha de acumulación de reservas, tras las compras sostenidas en lo que va de enero. Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para consumos en el exterior, se ubica en los $1.891,50.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 22 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 22 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1445 Banco Nación 1405 1455 Banco ICBC 1405 1455 Banco BBVA 1410 1460 Banco Supervielle 1418 1458 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1410 1460 Banco Hipotecario 1410 1460 Banco Santander 1410 1460 Banco Credicoop 1410 1460 Banco Macro 1410 1465 Banco Piano 1410 1470 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 22 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 22 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas cambiarias del BCRA: cuál es el techo y el piso del dólar este jueves 22 de enero 2026

A partir de este mes, el Banco Central (BCRA) implementó un cambio estructural en su política monetaria, donde el piso y el techo de la banda de flotación se ajustan mensualmente de forma automática según el último dato de inflación mensual del INDEC (con dos meses de rezago). Para este jueves 22 de enero 2026, los límites oficiales establecidos por la autoridad monetaria son:

Techo de la banda (Límite superior): $1.553,58.

(Límite superior): $1.553,58. Piso de la banda (Límite inferior): $899,96.

Este sistema busca limitar la volatilidad extrema y asegurar que el tipo de cambio oficial no se atrase frente a los precios. Con la cotización actual del dólar mayorista en torno a los $1.430, la divisa se opera con una brecha del 7,9% respecto al techo permitido, lo que otorga un margen de estabilidad para las operaciones de comercio exterior en lo que resta del mes.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 22 de enero 2026

Jueves 22 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1480 1500

Dólares financieros: la brecha entre el MEP y el CCL se mantiene bajo vigilancia

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan con estabilidad este jueves, manteniendo la tendencia de «pax cambiaria» que ha caracterizado las últimas ruedas. El dólar MEP (o dólar Bolsa) se posiciona como la opción más económica para acceder a la divisa de forma legal, ubicándose por debajo del valor del dólar blue.

Dólar MEP : cotiza a $1.463,70. La brecha respecto al tipo de cambio oficial mayorista se sitúa en un 2,3%.

: cotiza a $1.463,70. La brecha respecto al tipo de cambio oficial mayorista se sitúa en un 2,3%. Dólar CCL (Contado con Liquidación): el valor utilizado para girar divisas al exterior se opera a $1.506,32. En este caso, la brecha cambiaria con el oficial se posiciona en el 5,3%.

Esta cercanía entre las cotizaciones financieras y el dólar oficial refuerza la estrategia del Banco Central de mantener un control estricto sobre la liquidez en pesos, a pesar del reciente salto en las tasas intradiarias que el mercado sigue de cerca.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 22 de enero 2026

