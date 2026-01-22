Cotizaciones del dólar y peso chileno: todo lo que necesitas saber para cruzar a Chile hoy 22 de enero
Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile. Todos los detalles peso chileno, dólar, dólar blue.
En enero, el flujo de turistas neuquinos y rionegrinos hacia los pasos fronterizos de Pino Hachado y Samoré se intensifica, poniendo el foco en el costo de veranear en el país vecino.
Este jueves 22 de enero, la cotización del peso chileno y el dólar definen el presupuesto de quienes cruzan la cordillera. Repasamos los valores actualizados en las casas de cambio de la región y qué conviene más a la hora de pagar consumos del otro lado de los Andes.
A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 22 de enero, y su precio en dólares
Este jueves el peso chileno cotiza a $1.63 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $163.480 pesos argentinos.
Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 87.821 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 22 de enero de 2026
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 22 de enero del 2026.
En Neuquén, el dólar oficial está $1.408 para la compra y para la venta $1.465. En tanto, el Dólar blue está a $1.480 para la compra y $1.508 para la venta.
El dólar oficial cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1480 para la compra y $1.500 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 22 de enero de 2026?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 22 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy martes (22/01/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
