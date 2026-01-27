Por la baja del riesgo país, el Gobierno de Javier MIlei podría financiar a tasas de un dígito en el mercado internacional

La reducción del riesgo país hasta los 513 puntos básicos acercó al Gobierno de Javier Milei a la reapertura del mercado internacional para la colocación de nuevos bonos. El índice que mide JP Morgan ayer tuvo una baja del 2%. El objetivo del Ejecutivo es llevarlo al nivel de Ecuador, que hoy lo tiene en 450 unidades.

Por esta disminución, el Ejecutivo ya podría financiar a tasas de un dígito en el mercado internacional.

Aumentó la acumulación de reservas del Banco Central

Según indicó Infobae hay una ola de emisiones de deuda internacional de empresas y provincias argentinas. La semana pasada fue YPF, que reabrió un bono al 2034 y pagó un costo de 8,10% anual en dólares. Además, habrá esta semana nuevas colocaciones locales, el caso de Córdoba.

El medio de Buenos Aires indicó que la acumulación de reservas brutas, que alcanzaron los 45.740 millones de dólares, es un factor clave que mejora la percepción de los inversores y mejora la cotización de los bonos en la divisa norteamericana.

El combo de la reducción del riesgo país junto a la compra de dólares por parte del Banco Central (mejorando el stock de reservas) son datos seguidos de cerca por los inversores.

Todo forma parte de la fase 4 del plan monetario, que también incluye la emisión de pesos para remonetizar la economía. Enero ha mostrado buenas señalares para el equipo económico. Otro de los puntos que se celebra desde el Gobierno nacional es la estabilidad cambiaria, en buena medida producto de la baja de la demanda de dólares por parte del público y de las empresas.

El BCRA indicó la semana pasada que aún restaban liquidar en el mercado local unos 3.600 millones de dólares.

Baja del riesgo país y suba de títulos públicos

La baja del riesgo país, que está cerca de perforar los 500 puntos, se dio también en un contexto de suba de los títulos públicos, que extendieron el buen clima de la semana previa.

El Merval ayer se incrementó un 0,3% y los ADRS en Nueva York operaron con mayoría de alzas.

Con Infobae y Noticias Argentinas