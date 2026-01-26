Sigue la euforia financiera: el riesgo país cayó a 517 puntos y las acciones argentinas vuelan en Nueva York este lunes

El riesgo país mantiene la tendencia a la baja. Esta semana inició con un retroceso de 1,70% y se ubica en los 517 puntos básicos. (Foto: gentileza)

La «primavera financiera» de enero parece no tener fin. En el arranque de la última semana del mes, los activos argentinos profundizaron la tendencia alcista y el mercado volvió a dar señales de confianza al plan económico. El dato más relevante de la jornada pasa por el riesgo país, que este lunes retrocede otro 1,70% y se ubica en los 517 puntos básicos, acercándose cada vez más a la «zona de los 500», considerada la puerta de entrada para el regreso al crédito internacional voluntario.

El índice que elabora el banco JP Morgan refleja la mejora sostenida en la cotización de los bonos soberanos, que operan con demanda firme tanto en la plaza local como en el exterior. La baja de hoy consolida el movimiento de la semana pasada, cuando el indicador ya había mostrado un descenso abrupto.

Datos oficiales de los paneles de Rava Bursátil a las 13:30hs.

Euforia en el Merval y Wall Street

La renta variable acompaña el buen clima de la deuda. En la bolsa porteña, el índice S&P Merval avanza un 2% y se ubica en los 3.155.077 puntos, sosteniendo un buen volumen de negocios.

Pero la fiesta se vive con más fuerza en Nueva York. Según los paneles de Rava Bursátil, los ADRs de empresas argentinas muestran mayoría de números verdes, liderados por el sector financiero, que es el que mejor captura la baja del riesgo país:

BBVA encabeza las subas con un salto del 7,19% .

encabeza las subas con un salto del . Le siguen Central Puerto (+4,53%) y Banco Supervielle (+4,34%).

(+4,53%) y (+4,34%). La petrolera YPF también se suma a la tendencia positiva con un avance del 3,36%.

Del otro lado, apenas un puñado de firmas opera en terreno negativo o neutro, como Ternium (-1,31%) y Globant (-0,46%), desacopladas del envión generalizado que empuja a los bancos y energéticas.