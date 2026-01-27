Argentina cerró el 2025 con el menor monto de subsidios energéticos en 18 años

Los subsidios destinados al sector energético han sido desde hace 20 años una verdadera herida abierta en las finanzas nacionales. Sin embargo, el gobierno nacional, con la política de motosierra de doble hoja, elevando la porción del costo que pagan los usuarios y recortando beneficiarios, logró cerrar el 2025 con un desembolso de 3.999 millones de dólares en este segmento, siendo así el menor aporte en subsidios energéticos registrado en 18 años.

El valor total de los subsidios del 2025 fue dado a conocer por la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, y detalló que los flujos estuvieron concentrados en los pagos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Enarsa y el Plan Gas.Ar.

En el caso de Cammesa, el año cerró con un desembolso de 2.770 millones de dólares, representando el 69,26% del total de los subsidios devengados en 2025.

El segundo sector que más subsidios insumió fue Enarsa, con 786 millones de dólares, en su mayoría producto de la importación de cargamentos de gas natural licuado (GNL), representando el 19,65% de los aportes del año,

En tanto que los pagos a las productoras del Plan Gas.Ar -la porción del precio de los contratos que no se cubrió con las tarifas- llegaron a los 243 millones de dólares, el 6% del total de los subsidios del año, que se completan con el renglón otros, por 201 millones de dólares, el 5% restante.

En todos estos ítems, el pago en dólares fue menor al registrado en 2024, totalizando el año en una baja del 36% en términos interanuales, con un menor aporte en este concepto de 2.253 millones de dólares, explicado por una reducción del 30% en los pagos a Cammesa por 1.141 millones de dólares, un 54% menos en Enarsa con un achique de 935 millones de dólares, y del 32% en el Plan Gas.Ar con otra baja de 116 millones de dólares.

La relación subsidios-PBI

Como se marcó, el desembolso de subsidios energéticos del 2025 fue el menor en 18 años, teniendo que retrocederse hasta 2007 para encontrar un valor menor, de 3.600 millones de dólares.

De hecho, el efecto de incrementar la porción de las tarifas que pagan los usuarios y a la vez recortar la cantidad de beneficiarios de los subsidios, hizo que el año pasado tuviera un monto menor en subsidios que los registrados en 2019, en el final de la gestión de Mauricio Macri que llegó, en ese momento, a los 4.700 millones de dólares.

En 2025, el gobierno apuntaba a un fuerte recorte en los aportes, que los ubique en el orden del 0,6 al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), en línea con los acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un achique que estuvo muy cerca de lo que finalmente se dio, y que tiene como antítesis a lo sucedido en 2014, el año pico de subsidios, donde con 19.870 millones de dólares destinados a ese efecto, se alcanzó el 3,5% del PBI.