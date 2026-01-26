Dólar 26 de enero 2026: qué esperar en el oficial y blue en esta jornada cambiaria

El dólar oficial inicia la última semana de enero 2026 operando a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en las pantallas del Banco Nación, manteniéndose en niveles mínimos que no se veían desde noviembre pasado.

En una jornada marcada por la estabilidad, el tipo de cambio minorista se ubica hoy más de 100 pesos por debajo del techo de las bandas cambiarias, fijado por el Banco Central para el cierre de este mes en $1.563,78.

Esta dinámica se da bajo el nuevo esquema de actualización por inflación (IPC), mientras que el dólar blue mantiene su tendencia a la baja cotizando en torno a los $1.495, lo que reduce la brecha cambiaria a niveles históricamente bajos para el inicio de 2026.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 26 de enero 2026

Si buscás el precio del dólar oficial banco por banco, consultá acá la cotización de este lunes 26 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1400 1450 Banco Nación 1405 1455 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1405 1455 Banco Supervielle 1417 1457 Banco Ciudad de Bs As 1390 1450 Banco Patagonia 1405 1455 Banco Hipotecario 1400 1450 Banco Santander 1410 1460 Banco Credicoop 1405 1455 Banco Macro 1410 1465 Banco Piano 1405 1465 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 26 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este lunes 26 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Sistema de bandas cambiarias: el nuevo techo del BCRA para hoy y fines de enero 2026

A partir de este lunes 26 de enero 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) opera bajo el esquema de actualización por inflación rezagada (T-2), lo que ha ampliado el corredor de flotación. Según los datos oficiales del organismo, los límites para la jornada de hoy y la proyección de cierre mensual son los siguientes:

Referencia de Banda Lunes 26 de enero Viernes 30 de enero (Cierre) Límite Superior (Techo) $1.558,54 $1.563,51 Límite Inferior (Piso) $897,02 $894,10

Con el dólar minorista promediando los $1.455 en el Banco Nación, la cotización actual se encuentra a un 6,6% de distancia del techo de la banda. Este margen de maniobra es el que permite al Gobierno sostener la «paz cambiaria» sin intervenciones directas agresivas, mientras el mercado observa la convergencia con la inflación de noviembre (2,47%), que fue la que reseteó los valores para este mes.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 26 de enero 2026

Lunes 26 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1465 1485

Dólar MEP y CCL: la cotización de los tipos de cambio financieros este lunes 26 de enero 2026

En el mercado bursátil, las divisas financieras operan con una leve tendencia al alza, aunque manteniendo una brecha acotada respecto al dólar blue. El dólar MEP (o Bolsa), la opción más elegida por los pequeños ahorristas para adquirir moneda extranjera de forma legal y sin tope, se posiciona hoy en $1.469,38.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), herramienta clave para empresas e inversores que operan con cuentas en el exterior, cotiza este lunes a $1.485,05. Con estos valores, la brecha entre el oficial y el CCL se estira apenas por encima del 4%, consolidando un escenario de relativa calma financiera en el inicio de la última semana del mes.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este lunes 26 de enero 2026

