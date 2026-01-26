Dólar 26 de enero 2026: qué esperar en el oficial y blue en esta jornada cambiaria
Cotización DÓLAR HOY: ¿cómo inicia la última semana de enero 2026 este lunes 26? Repasá acá la evolución del mercado, en el marco de la actualidad económica argentina. Todas las cotizaciones del mercado financiero: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL; más el precio en Neuquén.
El dólar oficial inicia la última semana de enero 2026 operando a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en las pantallas del Banco Nación, manteniéndose en niveles mínimos que no se veían desde noviembre pasado.
En una jornada marcada por la estabilidad, el tipo de cambio minorista se ubica hoy más de 100 pesos por debajo del techo de las bandas cambiarias, fijado por el Banco Central para el cierre de este mes en $1.563,78.
Esta dinámica se da bajo el nuevo esquema de actualización por inflación (IPC), mientras que el dólar blue mantiene su tendencia a la baja cotizando en torno a los $1.495, lo que reduce la brecha cambiaria a niveles históricamente bajos para el inicio de 2026.
Seguí toda la información de hoy, lunes 26 de enero 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 26 de enero 2026
Si buscás el precio del dólar oficial banco por banco, consultá acá la cotización de este lunes 26 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1400
|1450
|Banco Nación
|1405
|1455
|Banco ICBC
|1395
|1450
|Banco BBVA
|1405
|1455
|Banco Supervielle
|1417
|1457
|Banco Ciudad de Bs As
|1390
|1450
|Banco Patagonia
|1405
|1455
|Banco Hipotecario
|1400
|1450
|Banco Santander
|1410
|1460
|Banco Credicoop
|1405
|1455
|Banco Macro
|1410
|1465
|Banco Piano
|1405
|1465
|Banco BPN
|1395
|1465
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 26 de enero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este lunes 26 de enero 2026:
- $1.395 para la compra.
- $1.465 para la venta.
Sistema de bandas cambiarias: el nuevo techo del BCRA para hoy y fines de enero 2026
A partir de este lunes 26 de enero 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) opera bajo el esquema de actualización por inflación rezagada (T-2), lo que ha ampliado el corredor de flotación. Según los datos oficiales del organismo, los límites para la jornada de hoy y la proyección de cierre mensual son los siguientes:
|Referencia de Banda
|Lunes 26 de enero
|Viernes 30 de enero (Cierre)
|Límite Superior (Techo)
|$1.558,54
|$1.563,51
|Límite Inferior (Piso)
|$897,02
|$894,10
Con el dólar minorista promediando los $1.455 en el Banco Nación, la cotización actual se encuentra a un 6,6% de distancia del techo de la banda. Este margen de maniobra es el que permite al Gobierno sostener la «paz cambiaria» sin intervenciones directas agresivas, mientras el mercado observa la convergencia con la inflación de noviembre (2,47%), que fue la que reseteó los valores para este mes.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 26 de enero 2026
Lunes 26 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1465
|1485
Dólar MEP y CCL: la cotización de los tipos de cambio financieros este lunes 26 de enero 2026
En el mercado bursátil, las divisas financieras operan con una leve tendencia al alza, aunque manteniendo una brecha acotada respecto al dólar blue. El dólar MEP (o Bolsa), la opción más elegida por los pequeños ahorristas para adquirir moneda extranjera de forma legal y sin tope, se posiciona hoy en $1.469,38.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), herramienta clave para empresas e inversores que operan con cuentas en el exterior, cotiza este lunes a $1.485,05. Con estos valores, la brecha entre el oficial y el CCL se estira apenas por encima del 4%, consolidando un escenario de relativa calma financiera en el inicio de la última semana del mes.
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este lunes 26 de enero 2026
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.891,5 en enero 2026.
