Por los altos precios se come menos verdura en Neuquén

los clientes ya no se llevan los productos por kilos si no por unidades. (Matías Subat)

Los precios de las verduras se duplicaron en un año y esto tuvo una repercusión directa en las ventas. Verduleros de la ciudad señalaron que se nota una fuerte caída en la comercialización y que los clientes ya no se llevan los productos por kilos si no por unidades. Desde el Mercado Concentrador de Neuquén dijeron que la comercialización disminuyó un 5% comparando los primeros nueve meses de 2022 con los de 2021.



Según datos de agosto difundidos por la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, la variación anual en la ciudad de Neuquén del índice de precios al consumidor en el grupo de alimentos “verduras” fue de 93,73%, más incluso que la carne (88,24%).



En consultas a diferentes locales de proximidad que venden verduras y frutas, todos marcaron que la suba impactó en los niveles de ventas. Algunos también sumaron que en la pandemia abrieron nuevas verdulerías, por lo que hay más competencia (si bien algunas cerraron).



A todo esto se agrega que hay espacios como las ferias que es otro de los lugares donde los vecinos optan por adquirir estos productos. Algunos incluso lo hacen en el Mercado Concentrador de Neuquén y hay vecinos que reactivaron sus propias huertas.



“Nosotros vemos que, por ejemplo, por más que la palta tuvo una semana que estuvo a 12-13 mil pesos una caja, se vendió lo mismo. Lógicamente sí hay disminuciones en los volúmenes de ventas en ciertos periodos de fin de mes, pero se sigue vendiendo, el alimento sigue siendo necesario”, graficó el gerente del Mercado Concentrador de Neuquén, Diego Molina.



Sin embargo, observó que se manejan cantidades cada vez más justas. “El riesgo que antes corría el verdulero, de comprar de más (y tirar la mercadería por no venderlo), se ha ido trasladando al productor. Inclusive el operador del mercado compra lo que el cliente de la verdulería le está pidiendo. Mantiene poco stock en el mercado”, indicó Molina.



Carlos, de verdulería Jujuy, en la capital neuquina, marcó que la gente “compra más medido porque el aumento es muchísimo”. “Por ahí lo entienden. Está todo caro, te dicen. Lo comprenden, pero te dicen esto no me lo llevo. Y se llevan lo básico. O sea se llevan menos diferentes verduras y también menos cantidad. No protestan contra el verdulero si no por la situación que estamos pasando”, agregó.



El comerciante que está hace 39 años en el rubro dijo que al momento de adquirir mercadería “compra lo justo “ para que no se le ponga nada feo”. Incluso muchos modificaron su rutina.



“Hoy voy todos los días a buscar verdura. Antes era más barato entonces se compraba de más cantidad. Un cajón hoy de zapallito o tomate mínimo son entre 5 y 6 mil pesos. Si vos perdés un cajón por día, serían 60 mil pesos de pérdida al mes. Es mucha plata”, comentó el dueño del negocio sobre calle Salta y Sargento Cabral.



“Con pandemia laburé muchísimo. Mucho por pedidos. Después quedaron muchas verdulerías abiertas. Y hay más competencia. Y se vende poco. Este año un desastre desde febrero en adelante. Nunca estuve tan complicado”, manifestó .

Por unidad

En las ferias cayeron las ventas de verdura y frutas.

Mauricio, de una verdulería ubicada sobre Diagonal España, agregó que “se nota que la gente compra lo justo por lo caro que está. No lleva kilos como antes, si no ahora por unidad. Y se complica porque esto para que rinda tenés que vender por volumen”, señaló el comerciante. Sostuvo que falta regulación en los precios y además qué los impuestos “son agobiantes”.



Mauricio que está hace 19 años en el rubro, afirmó que nunca vio “un aumento tan alevoso de precios”.

“Sube y sube y no baja. Y la venta bajó bastante y nos complica porque hay que pagar los impuestos y el alquiler nos sube cada seis meses”; dijo una vendedora de una verdulería ubicada en el oeste.



En su caso dijo que notó una disminución desde la pandemia, pero que luego se agravó este año. “Llevan todo pero menos. Antes llevaban una bolsa de papa y ahora un kilo”, graficó. “Que se normalicen los precios para que la gente pueda comprar”, pidió la comerciante. Dijo que hay clientes que se enojan “pero nosotros ya lo compramos caro”.

Menos producción local

“Los productos que la gente quiere consumir en esta época del año son más caros de producir. El tomate, por ejemplo, es más caro porque se tiene que producir en invernadero. Otros en el norte, entonces hay que traerlos desde allá”, señaló Molina del Mercado Concentrador.



Precisó que la zona de producción mayoritariamente en invierno es Salta, Jujuy y Corrientes. “Mendoza es un polo logístico. Salta y Jujuy proveen lo que es tomate, morrones, berenjenas, zapallitos, choclos. Después el cítrico desde el Litoral. La palta viene algo de Tucumán y después de afuera. En Mendoza se produce lo que es verduras de hoja”, ahondó.



Dijo que está empezando a haber paulatinamente en este momento del año producción local de verduras de hojas como lechuga, repollo y acelga. “Después tomate, morrón, zapallo, vienen más adelante. Con los productos de la zona los precios se van a ir acomodando”, pronosticó.

Dato 8,23% fue el índice de de precios al consumidor en agosto en Neuquén y, dentro del grupo alimentos, el principal aumento fue en verduras (14,09%).

La recesión impacta en las ferias

La disminución en la comercialización también llegó a las ferias, otro de los espacios que se recurre para comprar verduras y hortalizas. “Ha bajado muchísima la venta de verduras”, expresó Beatriz Antillanca, una de las coordinadoras de la feria sobre calle Racedo y Novella.



“Se está cambiando prácticamente plata por plata. Es una ganancia de 20 o 30 pesos, muy poca la diferencia en todo”, dijo sobre la rentabilidad que hoy están teniendo las personas que tienen sus puestos en la feria.



Marcó que las ventas escasas vienen luego que volvieron a habilitar estos espacios, tras la pandemia, pero que se agudizó en estos últimos dos meses, “Se fue demasiado caro todo, imaginate que una caja de palta está 12 mil pesos. Y todo eso hace que ahora no te compren por cantidades”, señaló.



Dijo que en la feria, ropa nueva y verduras, son los rubros que más sienten la disminución de las ventas.

Apuntó que personal de la Municipalidad hace con regularidad controles de las balanzas. Ruth Schettino, que está en la feria del Parque Central también coincidió que la baja de las ventas se nota en el volumen, ya que cada vez predomina más el llevar por unidad. “No puedo creer que no haya un control y regulación de precios en Neuquén”, sostuvo.



“Siempre algo se vende. Pero si ha disminuido la venta”, dijo aunque marcó que en comparación de agosto del año pasado ha subido levemente porque cuando recién reabrieron tras las restricciones por el covid los vecinos concurrían poco a la feria. Pero actualmente “está el tema de los precios”, enfatizó.

Además dijo que se nota que la personas recorren mucho para buscar los mejores precios.

Por la crisis, tuvo que cerrar el negocio

Verduleros reclaman que haya control de precio en frutas y verduras porque se dispararon.

El aumento de precios, impuestos y la baja de ventas hacen un combo explosivo para los comerciantes de este rubro. Hay casos como el de Cristian, que el panorama lo obligó a cerrar el negocio por el que había apostado abrir junto a su pareja. Se trata de verdulería Sasha, que estaba ubicada en Misiones y Sarmiento, de la capital neuquina.



“La tuve que cerrar hace unos tres meses. No pude aguantar más. No podés a la gente subirle todos los días. Y ese es el problema. A vos te la suben todos los días, pero vos no lo podés hacer siempre al público. No lo podía sostener”, lamentó.



Dijo que todo esto se sumaba a que los clientes “compraban mucho menos. Unas papas, dos cebollas o solo algo para el momento”. Es fue lo que, según dijo, se hizo insostenible y provocó que solo la tuviera por un año y medio. “Una pérdida, pero hay que salir siempre adelante”, expresó.



El negocio de frutería y verdulería lo llevaba adelante con su familia. “Era la primera vez que hacíamos un emprendimiento”, dijo. Otro comerciante del oeste, del mismo rubro, reveló que también tuvo que cerrar su local producto de la crisis. “Por el aumento de precios y las pocas ventas”, contó a este medio.