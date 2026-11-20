El radicalismo de Río Negro comenzó a ordenar una posición común para la negociación que se avecina con el oficialismo, con el objetivo de renovar su alianza electoral de cara a las elecciones provinciales del año próximo.

La discusión combina la continuidad del acuerdo con Juntos Somos Río Negro (JSRN), los espacios que pretende ocupar en la futura oferta electoral y un despliegue territorial para recuperar protagonismo en distintas localidades.

En Roca se reunió la dirigencia radical, sin fisuras en la definición de avanzar con un nuevo entendimiento con JSRN, aunque condicionado por la discusión de las candidaturas.

El cronograma obliga primero a formalizar la alianza y recién después a inscribir las postulaciones. Dos dirigentes experimentados, el exintendente de Chimpay Hugo Funes y el concejal de Cinco Saltos Jorge “Ruso” López, advirtieron sobre los riesgos de esa secuencia y la encrucijada que podría representar para la UCR: sentarse a negociar con Weretilneck cuando ya no exista otra alternativa electoral por fuera del acuerdo.

El encuentro reunió a medio centenar de dirigentes, entre ellos el legislador y presidente de la UCR, Ariel Bernatene; los intendentes Miguel Evans (Guardia Mitre), Lucas González (Chichinales) y Hugo Cobarrubia (Dina Huapi); y el exministro y exlegislador Daniel Sartor, entre otros referentes regionales.

Dirigentes presentes en el Comité radical de Roca. En primer plano, el exintendente de Chimpay, Hugo Funes. Foto: Gentileza.

Entre las prioridades, los jefes comunales plantearon la inclusión de la actual intendenta de Valcheta, Yamila Direne, en la lista legislativa, ante su imposibilidad de repetir en el municipio. Otro objetivo apunta a garantizar la continuidad de Bernatene en la Legislatura.

La estrategia radical para el acuerdo provincial tiene como principal alternativa la integración de una colectora con candidatos a legisladores por Representación Poblacional —la denominada lista sábana—, anexada a la fórmula encabezada por Weretilneck. La UCR imagina esa construcción compartida con otros aliados actuales del oficialismo, como el ARI, y también potenciales, como el PRO o Primero Río Negro.



Ese esquema constituye el plan A para su integración electoral. Sin embargo, la discusión todavía no está resuelta por el gobernador. El ARI se opone al plan radical de la colectora de aliados y su pretensión se traduce en incorporar dirigentes a la nómina verde de Juntos.

En ese escenario, los radicales también analizaron una alternativa en caso de que no prospere una colectora conjunta: el plan B consistiría también en reclamar espacios dentro de la oferta electoral exclusiva de JSRN.

Las ofertas en sus localidades



La discusión provincial no agotó el encuentro. Otro de los puntos abordados fue el armado en las distintas localidades, donde la conclusión fue prepararse para competir en municipios gobernados por el PJ o en aquellos administrados por Juntos donde existe malestar del radicalismo por incumplimientos de acuerdos de integración.

Con esa orientación, se identificaron diez municipios con posibilidades de presentar listas propias, además de aquellos que ya están gobernados por la UCR y donde sus intendentes buscarán la reelección. Direne es la única que no podrá hacerlo en Valcheta.

La nómina de localidades en análisis incluye a Roca, Cervantes, Huergo, Chimpay, Cinco Saltos, Campo Grande, Choele Choel, Viedma, San Antonio Oeste y Jacobacci. En ese ensayo también aparecen nombres de posibles candidatos a intendentes. En Roca se menciona al abogado Ulises Terbay o a Daniel Balduini, actual director del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro.

Para Chimpay, Huergo y Campo Grande se barajan los exintendentes Hugo Funes, Osvaldo Giménez y Eduardo Altube, respectivamente. En Cinco Saltos, la alternativa es el concejal López.

También se analizan candidaturas en municipios gobernados por Juntos. En Choele Choel aparecen el concejal César Yunez y Sergio Bichara, quien fue candidato municipal por Cambia Río Negro en 2023, mientras que en San Antonio Oeste el concejal Pablo Fernández prepara su posible postulación.

En Jacobacci, el radicalismo local también evalúa confrontar electoralmente. En Viedma, las opciones incluyen al exvicegobernador Mario De Rege y al abogado José Luis García Pinasco.