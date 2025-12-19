Presupuesto 2026: la «avivada» del Gobierno que salió mal y la amenaza de veto por el déficit fiscal 

En Casa Rosada anticipaban un escenario de posibles complejidades en el tratamiento con el incómodo, para el oficialismo, artículo 75 del Presupuesto 2026. (Foto: Clarín Fotografía)

La media sanción del Presupuesto 2026 dejó al Gobierno nacional con una sensación ambivalente. Si bien Javier Milei logró que el Congreso le diera media sanción a su hoja de ruta económica luego dos años, el resultado final estuvo lejos de ser un festejo completo por una jugada último momento del ministro de Economía Luis Caputo que “salió mal” y que amenaza el corazón del plan económico: el equilibrio fiscal.

El análisis fino de lo que fue la jornada legislativa fue realizado por el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, en su columna habitual de Río Negro Radio. Calificó el resultado como una «victoria con sabor amargo» y anticipó que el Ejecutivo ya prepara el veto para bloquear las partidas que quedaron vigentes.

La «avivada» de Luis Caputo que salió mal

A último momento, el oficialismo intentó introducir un artículo para derogar definitivamente las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad vetadas por Milei e insistidas por el Congreso.

“Fue una ‘avivada’ atribuida a Toto Caputo para aprovechar la volteada del Presupuesto y que no queden dudas de que no iban a pagar eso. Pero el Congreso les puso un freno y rechazó la derogación», detalló Wende.

El efecto fue un boomerang: al rechazarse la derogación que impulsó el Gobierno, las leyes quedaron ratificadas y vigentes dentro del cálculo de gastos. «Esto transforma el presupuesto en deficitario, porque esas partidas representan más del 1,5% del PBI«, señaló el periodista. La respuesta de la Casa Rosada será tajante: «El Gobierno dice que esto es impagable y prepara el veto», aseguró.

Wende contó que, en diálogo con diputados «libertarios«, le anticiparon que «Javier (por Milei) esto no lo va a aprobar».

La bronca del oficialismo también apunta a las provincias. El Gobierno había girado ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para asegurar los votos, «abriendo la billetera» con gobernadores de Catamarca, Tucumán y Salta. Sin embargo, ante la «traición» de algunos legisladores, la amenaza ahora es cortar el grifo de fondos discrecionales a futuro.

La paradoja del empleo: ¿por qué baja la desocupación si hay despidos?

Otro eje del análisis pasó por los recientes datos del INDEC, que mostraron una baja del desempleo al 6,6%. Para Wende, esta cifra esconde una realidad más compleja: la destrucción del empleo de calidad.

«El empleo en blanco cayó en 200.000 puestos. La baja de la desocupación se explica porque la gente que perdió su trabajo formal pasó a ser cuentapropista o monotributista», explicó.

Wende destacó el auge de las plataformas de logística y delivery como refugio laboral ante la recesión. «Es un cambio de modalidad: hoy la logística del e-commerce requiere mucha mano de obra, pero no es empleo asalariado, es monotributo», señaló.

El verdadero drama, agregó, no es la cantidad de trabajo, sino el salario. Si no se ajusta “la cantidad” de trabajo, la variable es el “precio”: «El poder adquisitivo ha caído en promedio un 25% desde 2017, llegando al 40% en algunos sectores«.

Importadores con los depósitos llenos

Finalmente, el columnista describió un fenómeno curioso en el comercio exterior. A pesar de la apertura, las importaciones se frenaron (crecieron solo 6% interanual) debido a una crisis de expectativas.

Muchos empresarios importaron masivamente a principios de año esperando un rebote del consumo que nunca llegó.

«Hoy los depósitos están abarrotados de mercadería. Para evitar los altos costos de almacenamiento, muchos importadores están ‘reventando’ los productos a precios bajos, incluso a pérdida, porque no tienen a quién venderle», concluyó Wende.