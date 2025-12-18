Jueves clave para el Gobierno: define qué hará con el Presupuesto 2026 y la pelota pasa al Senado

A pocas horas de haber conseguido la media sanción del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo anticipa que se juega a modificar el proyecto que envió al Congreso, aunque por estas horas aseguran no tener los votos para su aprobación en el Senado. Los detalles.

Se define qué hará el Gobierno con el Presupuesto 2026

En los últimos días, en la Casa Rosada anticipaban un escenario de posibles complejidades en el tratamiento con el incómodo, para el oficialismo, artículo 75 del Presupuesto 2026.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, echó por tierra la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, pretendías por el Gobierno.

Con el panorama adverso, la idea central en la Casa Rosada en el inicio de este jueves era intentar modificar el texto en la Cámara de Senadores, dado que consideran que la permanencia del artículo 75 “vulnera el superávit fiscal”.

Una importante fuente del Poder Ejecutivo anticipó que los votos para aprobar el proyecto en la Cámara Alta con los cambios no están, por lo que la directiva para la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es demorar su tratamiento para ganar tiempo de negociación.

Presupuesto 2026: el menú de opciones para el Gobierno es amplio

Sin embargo, los planes para el Presupuesto 2026 aún no están definidos. Las opciones son variadas: algunos hablan de la posibilidad de vetar la hoja de cálculo diseñada por los equipos libertarios, de aprobarse tal cual ocurrió en Diputados, en un accionar inédito del oficialismo, mientras otros actores vaticinan que no hay posibilidades de que ese mismo proyecto sea aprobado en el Senado.

“Imposible aprobar un presupuesto con 6 puntos de déficit”, expresó una importante voz del ecosistema libertario.

Lo cierto es que algunas voces de la mesa de negociación alertaron del rechazo al capítulo 11 que fue incorporado durante la sesión de ayer para condicionar a las fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

Esta tarde habrá conversaciones cruzadas que incluirán al ministro de Economía, Luis Caputo, y el plantel negociador compuesto por Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, se dará cita en el Congreso de la Nación para determinar los próximos pasos legislativos.

Por los pasillos de Balcarce 50 aseguran no estar sorprendidos por el traspié de esta madrugada durante la sesión. “Está todo fríamente calculado”, ironizan.

Sofía Rojas | NA