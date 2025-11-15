Productores agropecuarios de EE.UU. apuntaron contra el acuerdo con Argentina: «Trump nos traicionó»

Este jueves la Casa Blanca anunció el sello de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El tratado, cuyos detalles aún no fueron reportados, despertó fuertes críticas en sectores que apoyan a Donald Trump como el ganadero y el agropecuario.

Además de Argentina, Trump también anunció otros acuerdos comerciales con Guatemala, El Salvador y Ecuador, entre los que incluyó la eliminación de aranceles para el ingreso de alimentos como el café, bananas, palta, ananá y coco.

Sin embargo, el ítem del acuerdo con Argentina que implica que ambos países se comprometieron a «mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne vacuna» fue el que más miraron con atención.

El sector agricultor viene recriminando la política tarifaria de Trump alegando que genera incertidumbre mientras aumentan los insumos importados, escasean otros y hasta se les cierran ciertos mercados: como por ejemplo, la soja en China.

A las protestas se sumó el sector granadero con el anuncio del presidente Donald Trump de elevar la cuota de importación de carne argentina para bajar los precios en los supermercados estadounidenses.

Ya este viernes el mandatario eliminó los aranceles recíprocos de carne de cualquier país y ahora también contempló aumentar la cuota de importaciones argentinas.

El enojo de los productores estadounidenses con Donald Trump

La directora ejecutiva de la asociación sindical Wisconsin Farmers Union, Danielle Endvick, declaró en Clarín que el acuerdo generó dudas sobre el proceso de negociación y resaltó que hay dudas si esto representa «un cambio real hacia la solución de las condiciones monopólicas».

“A los agricultores les preocupa que este acuerdo con Argentina pueda tener impacto negativo en nuestros mercados, incluso si el volumen en sí no es lo suficientemente grande como para alterar drásticamente los precios”, dijo.

A su vez, acotó que el efecto directo «aún es incierto» y que la ansiedad que genera en los granaderos es muy real en un mercado de por sí volátil.

«Existe una sensación de traición que duele a los ganaderos, independientemente de si votaron por el partido republicano o demócrata. Esta administración basó su campaña en el lema ‘Estados Unidos primero’, y eso ciertamente no es lo que se percibe ahora mismo en la industria cárnica”, indicó.

Por su parte, el fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros (NBFA), John Boyd Jr., declaró en el mismo medio: «Trump nos traicionó por Argentina. Los agricultores estadounidenses ya estamos perdiendo nuestras granjas por ejecuciones hipotecarias, quiebras e incluso suicidios; todas estas cifras van en aumento. No se puede culpar a Joe Biden por esto”.

Asimismo, se mostró molesto por el salvataje financiero a la administración de Javier Milei durante el periodo de elecciones legislativas mientras se realizaba el shut down más largo de la historia de Estados Unidos.

En este sentido, Boyd Jr. recordó que Trump había prometido ayudas de hasta 14 mil millones de dólares para agricultores a partir de los resultados de la guerra comercial.

«Hasta la fecha, yo mismo cultivo más de 600 hectáreas y no he recibido ni un centavo. En resumen, la ayuda a Argentina fue una bofetada para los productores estadounidenses de soja y ganado vacuno”, aseveró.

El titular de NBFA afirmó los agricultores argentinos son directamente beneficiados de los contribuyentes estadounidenses y que encima se «robaron» a su mayor cliente: China.

Por último, el director senior de programas de Farm Action y productor de ganado de Illinois, Christian Lovell, apuntó contra la importación de carne argentina ya que «provocará una caída en picada de los precios del ganado estadounidense», que no se verá reflejado en un beneficio en los precios para los consumidos con una industria «tan consolidada».