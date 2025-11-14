La Sociedad Rural Argentina celebró el acuerdo con Estados Unidos, pero pidió más precisiones para medir su impacto
La entidad rural destacó la importancia de este "entendimiento" y expresó: "Hace tiempo venimos apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo"
Luego de que la Casa Blanca oficializara el acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y Argentina, la Sociedad Rural lanzó un comunicado para celebrar la noticia. La entidad destacó la importancia de este «entendimiento» y resaltó que estarán expectantes a los detalles de la negociación.
La Sociedad Rural Argentina, mediante un posteo en la red social X, enfatizó: «Destacamos el anuncio de entendimiento entre la Argentina y los Estados Unidos».
A su vez indicaron que hace tiempo vienen «apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo«.
Sin embargo sobre el final de su corte mensaje, la SRA expresó con cautela: «Aguardamos los detalles finales del acuerdo para determinar qué impacto tendrá el mismo en la cadena agroindustrial«.
La publicación de la SRA fue compartida por el presidente Javier Milei quien minutos antes habló en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. El mandatario afirmó cuando se reveló la noticia: «Es una tremenda noticia. Como verán estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente».
Los puntos clave del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina
- Aranceles: «Los países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas (….) Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el efecto del Acuerdo sobre la seguridad nacional (….) Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res».
- Eliminación de barreras no arancelarias: «Argentina ha desmantelado numerosas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas para el comercio internacional. Con este acuerdo, se ha comprometido a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses (….) Argentina eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos estadounidenses».
- Normas y evaluación de la conformidad: «Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones técnicas ó los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad, y continuará eliminando las barreras no arancelarias que afectan el comercio en áreas prioritarias. Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores y las normas de emisiones estadounidenses, y aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos».
- Propiedad intelectual: «Argentina se ha comprometido a abordar los desafíos estructurales señalados en el Informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, entre los que se incluyen los criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales».
- Acceso a los mercados agrícolas: «Argentina ha abierto su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se ha comprometido a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes. Argentina simplificará los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses. Estados Unidos y Argentina tienen la intención de colaborar para abordar las barreras no arancelarias que afectan al comercio de alimentos y productos agrícolas».
- Trabajo: «Argentina (…) adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral«.
- Medio ambiente: «Argentina se ha comprometido a adoptar medidas para combatir aún más la tala ilegal; fomentar una economía más eficiente en el uso de los recursos, incluso en el sector de los minerales críticos; y aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre subvenciones a la pesca« .
- Alineación en materia de seguridad económica: «Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar instrumentos para armonizar sus enfoques en materia de control de exportaciones, seguridad de las inversiones, evasión arancelaria y otros temas importantes».
- Consideraciones y oportunidades comerciales: «Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja».
- Afrontar las empresas estatales y las subvenciones: «Argentina se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral».
- Comercio digital: «Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también se propone reconocer como válidas, según su legislación, las firmas electrónicas que sean válidas conforme a la legislación estadounidense«.
