La Sociedad Rural Argentina celebró el acuerdo con Estados Unidos, pero pidió más precisiones para medir su impacto

Luego de que la Casa Blanca oficializara el acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y Argentina, la Sociedad Rural lanzó un comunicado para celebrar la noticia. La entidad destacó la importancia de este «entendimiento» y resaltó que estarán expectantes a los detalles de la negociación.

La Sociedad Rural Argentina, mediante un posteo en la red social X, enfatizó: «Destacamos el anuncio de entendimiento entre la Argentina y los Estados Unidos».

A su vez indicaron que hace tiempo vienen «apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo«.

Sin embargo sobre el final de su corte mensaje, la SRA expresó con cautela: «Aguardamos los detalles finales del acuerdo para determinar qué impacto tendrá el mismo en la cadena agroindustrial«.

La publicación de la SRA fue compartida por el presidente Javier Milei quien minutos antes habló en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. El mandatario afirmó cuando se reveló la noticia: «Es una tremenda noticia. Como verán estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente».

Los puntos clave del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina