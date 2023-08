Productores de Cipolletti: «A la fruticultura le espera un destino bastante difícil»

La situación actual que se vive en el país y la región frente al aumento de precios, y la devaluación de la moneda nacional generó desconcierto en muchos sectores. El dirigente de la fruta, Carlos Carrascos habló sobre la fruticultura en la región y aseguró que “al sector le espera un destino bastante difícil”.

Luego de las PASO el desconcierto se acrecentó en la región. Los referentes de la fruticultura, un sector que viene relegado durante los últimos años, hablaron acerca de los desafíos que se vienen para el sector frente al panorama actual de la economía nacional.

El dirigente de la fruta, Carlos Carrascos aseguró que “los sectores menos pudientes requieren de una especie de ayuda por parte del Estado. Si lo que viene es esta especie de anarquía de derecha, en donde se quiere hacer explotar el Estado, la verdad que nosotros estando en la parte más baja del gallinero en la cadena económica, nos espera un destino bastante difícil. La fruticultura necesita una planificación urgente”, aseguró Carrascos.

Explicó que el sector frutícola continua trabajando y resistiendo frente a este panorama. «Todo el mundo dice que no puede vender y nosotros seguimos trabajando como si no pasara nada, y las cosas aumentan para nosotros y para todos. Estamos en una crisis muy profunda y la salida no está demasiado clara. Estamos viviendo una anarquía de derecha que es lo peor que nos podría ocurrir”, manifestó en LU19.

Además, indicó que las inversiones en la fruta son iguales que las inversiones petroleras: a futuro. “Las inversiones petroleras se hacen hoy y posiblemente se recojan en cinco, seis o siete años. Con la fruticultura es igual, ahora si el sector petrolero pide tanto, cómo no vamos a pedir lo mismo si no hay manera de sostener una inversión de una planta que se planta hoy es para que se coseche dentro de seis años con este país como lo vemos últimamente”, explicó.

Añadió, “la gente porque le ha convenido o por lo que sea ha conducido sus miradas al sector petrolero y ha abandonado la mirada sobre la fruticultura. Lo que se está haciendo con la fruticultura no tiene nombre, quienes no tengan nada que proponer den un paso al costado. Nosotros seguiremos en la lucha tratando de sobrevivir la situación, estamos en la resistencia”, expresó.

Frente a este panorama los productores se preparan para una nueva cosecha, acompañada por la inflación y los altos costos en la producción.