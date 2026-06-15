Proyectan que la inflación perforará el 2% en junio 2026: los análisis de las consultoras

El dato de inflación fue de 2,1% en mayo 2026 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Las proyecciones de las consultoras para junio es que perfore el 2%, lo que supondría un dato alentador para el Gobierno.

Otro punto relevante para el Ejecutivo es la baja del riesgo país como una señal positiva.

Los análisis de las consultoras para la inflación en junio 2026

Según la consultora Analytica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio comenzará con el número uno. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,9% durante junio“, comentaron en último informe, consignado por Infobae.

Esto pese a que se menciona que hubo una aceleración en el rubro de alimentos y bebidas en la segunda semana del mes.

En la misma sintonía hizo sus proyecciones la consultora FMyA. “En Argentina, esta semana siguió el mismo escenario: el clima financiero muy bien y la economía real débil. Los datos de actividad de mayo dan un leve rebote, después de un abril malo. La inflación en mayo bajó a 2,1% y para junio proyectamos 1,9%”, sostuvieron.

Para el economista Fernando Marull la Argentina atraviesa una etapa de desaceleración inflacionaria que podría llevar el índice de precios por debajo del 2% en junio, aunque advirtió que la mejora de los indicadores financieros todavía convive con una economía real que muestra dificultades en sectores clave como el consumo, la construcción y parte de la industria.

“La realidad es que no estamos volando. Hay sectores que sí están bien y otros a los que todavía les cuesta levantar”, afirmó a Splendid AM 990.

Según Marull, la tendencia podría profundizarse en los próximos meses. “Para junio perfora el 2%. En base a la inflación semanal que calculamos nosotros, la primera semana dio 0,8% y la segunda semana dio deflación de 0,2%. Las inflaciones semanales son bastante volátiles, pero la tendencia es que junio viene menor que mayo”, observó.

Inflación, dólar y el escenario electoral

Con Noticias Argentinas

Para Fernando Marull, la clave estará en la velocidad de la recuperación. “Si la economía empieza a volar, la inflación baja al 1% y los salarios rebotan fuerte contra la inflación, las chances del Gobierno claramente suben. Pero hoy ese no es mi escenario base”, sostuvo el economista.

También analizó el denominado “riesgo electoral” sobre el dólar y descartó que la dinámica cambiaria pueda explicarse únicamente por factores políticos. “La aceleración inflacionaria tuvo que ver con la suba del dólar antes de las elecciones, que después se trasladó a precios, pero también hubo shocks como la carne y la nafta”, explicó.

De cara a 2027, advirtió que el comportamiento del dólar dependerá de cómo llegue la economía al proceso electoral. “En las previas electorales presidenciales siempre hay ruido con el dólar. Va a depender mucho de cómo llegue preparado el Gobierno y de cómo llegue la economía”, afirmó.