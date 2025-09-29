ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Economía

Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $9.500.000 a 30 días en la primera semana de octubre 2025

Con la vuelta parcial del cepo al dólar, los plazos fijos acaparan atención otra vez. Estos son los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Tasas de plazo fijo, banco por banco.

Tasas de plazo fijo, banco por banco.

Con un mercado cambiario marcado por el regreso de restricciones y por un Banco Central con más poder de fuego, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 36% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 35,5% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destacan el Banco Voii y el Banco del Sol, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 45%.

BancoTNATEMMonto a 30 días
Banco Voii45,00%3,750%$9.856.250
Banco del Sol45,00%3,750%$9.856.250
Banco de la Provincia de Córdoba43,00%3,583%$9.840.385
Banco Meridian42,50%3,875%$9.868.125
Banco CMF42,00%3,500%$9.832.500
Banco Mariva41,50%3,458%$9.828.510
Banco Bica41,00%3,417%$9.824.615
Banco Provincia de Tierra del Fuego39,00%3,250%$9.808.750
Banco Julio39,00%3,250%$9.808.750
Banco Hipotecario38,00%3,167%$9.800.865
Banco del Chubut38,00%3,167%$9.800.865
Banco Dino38,00%3,167%$9.800.865
Banco Comafi37,00%3,080%$9.792.600
Banco Nación36,00%3,000%$9.785.000
Banco Macro35,50%2,958%$9.781.010
Banco Galicia35,25%2,938%$9.779.110
Banco ICBC35,15%2,929%$9.778.255
Banco Santander35,00%2,917%$9.777.115
Banco BBVA35,00%2,917%$9.777.115
Banco Provincia de Neuquén (BPN)34,00%2,833%$9.769.135
Banco Credicoop34,00%2,833%$9.769.135
Banco Patagonia34,00%2,833%$9.769.135
Banco Provincia de Buenos Aires34,00%2,833%$9.769.135
Banco Ciudad de Buenos Aires31,00%2,583%$9.745.385
Banco Supervielle30,00%2,500%$9.737.500

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $9.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $9.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $9.500.000×1,0300 = $9.785.000. Es decir, el rendimiento será de $285.000.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,14%. Esto está por encima de la inflación proyectada para octubre 2025.

Si tomamos el 45% n.a que paga el Banco Voii (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 3,75%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para octubre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.


Temas

Dólar

Plazo fijo

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios