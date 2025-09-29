Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $9.500.000 a 30 días en la primera semana de octubre 2025
Con la vuelta parcial del cepo al dólar, los plazos fijos acaparan atención otra vez. Estos son los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.
Con un mercado cambiario marcado por el regreso de restricciones y por un Banco Central con más poder de fuego, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.
Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).
Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.
Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco
En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 36% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 35,5% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.
Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destacan el Banco Voii y el Banco del Sol, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 45%.
|Banco
|TNA
|TEM
|Monto a 30 días
|Banco Voii
|45,00%
|3,750%
|$9.856.250
|Banco del Sol
|45,00%
|3,750%
|$9.856.250
|Banco de la Provincia de Córdoba
|43,00%
|3,583%
|$9.840.385
|Banco Meridian
|42,50%
|3,875%
|$9.868.125
|Banco CMF
|42,00%
|3,500%
|$9.832.500
|Banco Mariva
|41,50%
|3,458%
|$9.828.510
|Banco Bica
|41,00%
|3,417%
|$9.824.615
|Banco Provincia de Tierra del Fuego
|39,00%
|3,250%
|$9.808.750
|Banco Julio
|39,00%
|3,250%
|$9.808.750
|Banco Hipotecario
|38,00%
|3,167%
|$9.800.865
|Banco del Chubut
|38,00%
|3,167%
|$9.800.865
|Banco Dino
|38,00%
|3,167%
|$9.800.865
|Banco Comafi
|37,00%
|3,080%
|$9.792.600
|Banco Nación
|36,00%
|3,000%
|$9.785.000
|Banco Macro
|35,50%
|2,958%
|$9.781.010
|Banco Galicia
|35,25%
|2,938%
|$9.779.110
|Banco ICBC
|35,15%
|2,929%
|$9.778.255
|Banco Santander
|35,00%
|2,917%
|$9.777.115
|Banco BBVA
|35,00%
|2,917%
|$9.777.115
|Banco Provincia de Neuquén (BPN)
|34,00%
|2,833%
|$9.769.135
|Banco Credicoop
|34,00%
|2,833%
|$9.769.135
|Banco Patagonia
|34,00%
|2,833%
|$9.769.135
|Banco Provincia de Buenos Aires
|34,00%
|2,833%
|$9.769.135
|Banco Ciudad de Buenos Aires
|31,00%
|2,583%
|$9.745.385
|Banco Supervielle
|30,00%
|2,500%
|$9.737.500
En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $9.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $9.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $9.500.000×1,0300 = $9.785.000. Es decir, el rendimiento será de $285.000.
Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?
La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,14%. Esto está por encima de la inflación proyectada para octubre 2025.
Si tomamos el 45% n.a que paga el Banco Voii (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 3,75%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para octubre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.
La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.
