¿Adiós a Burger King? La cadena de comidas rápidas se suma a Carrefour y anuncia su venta en Argentina

La cadena de comidas rápidas se suma a Carrefour y anuncia su venta en Argentina.

Burger King tomó por sorpresa a los argentinos y anunció la venta de su operación en el país. La decisión de la famosa cadena de comida rápida se suma a la estrategia de Carrefour que hace varios meses comunicó el retiro de sus supermercados de Argentina. Los motivos detrás de la medida.

Burger King es una de las mayores y más reconocidas cadenas de hamburguesas con funciones en el país, pero lamentablemente su operador anunció su salida de Argentina.

La decisión de venta fue tomada por su operador, el grupo mexicano Alsea, que le encargó al banco BBVA la tarea de encontrar un comprador para su negocio en el territorio argentino. Lo mismo sucedió con Carrefour cuando sus dueños anunciaron que se retirarían para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España.

Burger King se va de Argentina: los motivos detrás de la medida

La operación del grupo dueño de la operación afecta a más de 110 locales que se reparten en todo la Argentina. El grupo Alsea informó que forma parte de una estrategia de desinversión regional de la firma, aunque no implicaría su salida total del país.

La firma mexicana de Burger King informaron que quieren desprenderse de la marca no solo con operaciones en Argentina, sino también sus locales en México y Chile.

Sin embargo la iniciativa solo impactaría a la cadena de hamburguesas ya que confirmaron que mantendrían en función la cadena de cafeterías Starbucks.

Burger King y su historia en Argentina

Burger King llegó a la Argentina a fines de la década de 1980. Su primer restaurante se inauguró en el barrio porteño de Belgrano, en la Avenida Cabildo. Este local se ubicó estratégicamente cerca del primer McDonald’s del país, marcando desde el inicio la rivalidad clásica.

En febrero de 1992, la empresa Fast Food Sudamericana S.A. se hizo cargo de la operación de este único restaurante, iniciando un plan de expansión sostenido.

Sin embargo alrededor de 2006 llegó un cambio crucial, cuando la franquicia local pasó a manos del grupo mexicano Alsea, uno de los operadores de restaurantes más grandes de América Latina, que también maneja otras marcas como Starbucks en el país.

La compañía se expandió y abrió locales no solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino también en provincias clave como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Tucumán. Actualmente, Burger King opera más de 115 restaurantes en Argentina.