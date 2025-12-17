La CGT va al Senado por la reforma laboral con una masiva marcha este jueves

La Plaza de Mayo volverá a ser escenario de una masiva movilización sindical y social contra la reforma laboral del Gobierno nacional, en una jornada marcada por advertencias oficiales y un fuerte operativo de seguridad en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), prevé una concentración masiva en el centro porteño a partir del mediodía.

Durante su participación en la comisión del Senado el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentó licuar el impacto de la ley sobre los empleos actuales, al sostener que en caso de ser aprobada, la norma regirá para las nuevas contrataciones.

Sin embargo, lo que dijo Cordero se contrapone con la afirmación de que será una ley para “todos los empleos” que realizó la semana pasada el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

El momento desde el cual entrará en vigor la ley es un punto crucial en la discusión que se abrió en el Parlamento. Representantes sindicales se presentarán hoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para rechazar formalmente la propuesta.

Sobre los aspectos básicos de la ley, las centrales obreras, cuestionan la extensión del período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral que reemplazaría las indemnizaciones actuales, la eliminación de multas por falta de registro de los trabajadores y la declaración del transporte, la educación y la salud como «servicios esenciales» para limitar el ejercicio del derecho de huelga.

Jornada tensa en Buenos Aires por la marcha sindical contra la reforma laboral

Desde la CGT sostienen que estas medidas alteran el principio de progresividad del derecho laboral y reducen la protección del trabajador frente a las decisiones patronales. Por su parte, el Gobierno Nacional argumenta que estos cambios son necesarios para reducir la litigiosidad laboral, incentivar la contratación de nuevos empleados por parte de las pequeñas y medianas empresas y formalizar el trabajo no registrado.

La jornada del jueves contará con la participación de sindicatos con alta capacidad de movilización. El gremio de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, concentrará en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. El sector de la construcción, representado por la UOCRA, y los gremios de la industria, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos (SMATA), también confirmaron su presencia en columnas organizadas. En las últimas horas, también anunció su participación el sindicato gastronómico que lidera Luis Barrionuevo.

En el ámbito público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) han convocado a un cese de actividades. ATE, en particular, iniciará su medida con un paro de 24 horas a nivel nacional.

En el sector educativo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los sindicatos universitarios (CONADU y CONADU Histórica) marcharán bajo la premisa de que la reforma afectará los convenios colectivos de trabajo del sector docente.

También prometen hacerse presentes integrantes de la economía popular, nucleado en la UTEP, que marchará desde las barriadas del conurbano bonaerense. Su reclamo se centra en la defensa de los programas de empleo y la integración urbana, que consideran amenazados por los recortes presupuestarios que acompañan la reforma.

Reforma laboral: gremios copan el centro porteño y el Gobierno endurece controles

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que las fuerzas federales custodiarán los accesos clave a la ciudad, incluyendo el Puente Pueyrredón, el Puente Saavedra y el Puente Liniers.

El Ministerio de Seguridad desplegará fuerzas federales en los principales accesos a la Ciudad. Foto: Gentileza.

El objetivo es garantizar que no se interrumpa el tránsito vehicular en las arterias principales, permitiendo que la manifestación se realice sobre las veredas y las plazas.

No obstante, los organizadores esperan una concurrencia que superará la capacidad de las aceras de la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur.

La Secretaría de Transporte porteña ya ha dispuesto desvíos para más de 40 líneas de colectivos que circulan por el casco histórico y el eje de la Avenida 9 de Julio. La marcha se produce en una semana decisiva para el tratamiento parlamentario de la reforma.

En el Congreso, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda continúan con el debate de los artículos técnicos. El oficialismo buscaba este miércoles obtener un dictamen de mayoría para debatir sobre tablas, mientras que la oposición dialoguista ha sugerido modificaciones en los puntos vinculados a la cuota sindical y los convenios por empresa.

A la movilización sindical en Plaza de Mayo se sumarán referentes políticos

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y varios intendentes de la primera y tercera sección electoral han confirmado que integrarán las columnas que ingresarán a la Ciudad desde el sur y el oeste.

Asimismo, los partidos que integran el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) tendrán su propia columna, aunque mantienen una postura crítica hacia la conducción de la CGT, a la que le reclaman la convocatoria inmediata a un paro general por tiempo indeterminado.

El cierre de la jornada está previsto para las 16 horas con un acto central frente a la Casa Rosada, donde se leerá un manifiesto que resumirá la postura de las organizaciones participantes frente a la coyuntura económica y laboral del país.