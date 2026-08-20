Récord: el superávit comercial superó los US$ 2.100 millones en julio 2026 gracias a Vaca Muerta

La balanza comercial argentina registró en julio de 2026 un contundente superávit de US$ 2.115 millones, hilvanando de este modo 32 meses consecutivos con resultado positivo en el intercambio de bienes. De acuerdo con el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves 20 de agosto, este saldo representó una mejora interanual de US$ 1.208 millones frente a los US$ 907 millones registrados en el mismo mes del año anterior. En total, el intercambio comercial (la suma de exportaciones e importaciones) alcanzó los US$ 15.593 millones, marcando un incremento del 6,7% interanual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) los resultados comerciales del mes pasado: “Las exportaciones y la balanza comercial en julio alcanzaron un récord histórico para el mes”. En esa misma línea, el funcionario destacó que el superávit por encima de los US$ 2.100 millones constituye «el mayor registro para un mes de julio de toda la serie histórica».

Mientras que las exportaciones totales treparon a US$ 8.854 millones (un alza del 14,1% interanual), casi todo este avance estuvo traccionado por un aumento del 12,4% en los precios internacionales, ya que las cantidades físicas vendidas apenas crecieron un 1,5%. Como contrapartida, las importaciones retrocedieron un 1,7% al sumar US$ 6.739 millones, impulsadas por un fuerte desplome en las cantidades ingresadas (-9,2%), lo que funciona como un claro termómetro de la contracción que atraviesa el aparato productivo local y el freno del consumo.

El boom exportador de Vaca Muerta y la energía

El gran protagonista de las ventas al exterior durante julio fue el rubro de Combustibles y Energía (CyE). Las exportaciones de este sector experimentaron un salto del 97,8% interanual, rozando los US$ 1.506 millones. Esta mejora sustancial fue el resultado de una combinación ideal: las cantidades físicas exportadas subieron un 67,6% y los precios acompañaron con un alza del 19,5%.

Detrás de este empuje sostenido se encuentra el rendimiento de Vaca Muerta. El petróleo crudo fue el principal impulsor individual, totalizando ventas por US$ 1.020 millones, lo que implicó un crecimiento de US$ 603 millones respecto a julio de 2025.

Para tomar dimensión del impacto, el sector energético explicó alrededor del 68% de todo el incremento interanual de las exportaciones generales de julio (unos US$ 744 millones adicionales sobre la mejora total de US$ 1.093 millones). Esta dinámica responde a una producción nacional de crudo que alcanzó récords, permitiendo sustituir importaciones energéticas y ampliar simultáneamente las ventas externas.

Cómo fue el desempeño del agro y de la industria

Fuera del ámbito energético, el comportamiento exportador mostró claroscuros. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aportaron US$ 3.068 millones, con una suba del 4,9% interanual. El empuje provino principalmente de las mayores ventas de carnes hacia Estados Unidos y de residuos de la industria alimentaria, aunque este avance se explicó netamente por precios (+12,9%), dado que las cantidades cayeron un 7,2%.

Por su parte, los Productos Primarios (PP) retrocedieron un 0,6%, facturando US$ 2.110 millones. Esta baja estuvo fuertemente influenciada por un desplome del 73,7% en las exportaciones de porotos de soja, un dato condicionado por la alta base de comparación que dejó 2025 debido al adelantamiento de ventas por beneficios impositivos temporales.

En lo que respecta al complejo sojero global, la balanza arrojó un superávit de US$ 1.260 millones (31,5% por debajo del año previo), cruzado por un aumento del 84,7% en las importaciones temporarias de porotos para industrialización provenientes de Paraguay y Brasil.

En la vereda industrial, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron US$ 2.170 millones, con un alza del 11,2% traccionada por el material de transporte terrestre.

La industria automotriz se convirtió en un reflejo de las tensiones económicas: si bien las exportaciones de vehículos a Brasil crecieron un 26%, la producción nacional cayó un 16% y las ventas mayoristas un 31,9%.

En contacto con Ámbito Financiero, el economista Federico Vacarezza denominó esto como un «efecto sándwich», donde un frente exportador dinámico (concentrado en pickups y grandes firmas) convive con un mercado interno deprimido. A nivel balanza, el sector automotriz redujo su déficit desde los US$ 829 millones en 2025 a US$ 510 millones este mes.}

Caída de importaciones: la alerta sobre la inversión productiva

Del otro lado de la balanza, la contracción en el valor de las importaciones dejó señales preocupantes sobre el nivel de inversión real. De acuerdo al informe del Indec, la caída interanual del 1,7% obedeció íntegramente a una baja del 9,2% en las cantidades, que no llegó a ser compensada por el alza del 8,4% en los precios.

Freno a la inversión: las compras de Bienes de Capital cayeron un 7,7% interanual en valor (arrastradas por una caída del 13,1% en cantidades). Aún peor fue el desempeño de Piezas y accesorios para bienes de capital, que se desplomaron un 14,9% en valor y un alarmante 23,3% en cantidades.

las en valor (arrastradas por una caída del 13,1% en cantidades). Aún peor fue el desempeño de de capital, que se Consumo interno deprimido: los Bienes de Consumo bajaron un 7,3% en valor y un 5,2% en cantidades .

los . Sustitución Energética: las compras de Combustibles y Lubricantes cayeron un 7,3% en valor y un 23,8% en cantidades, un movimiento favorable explicado por la mayor producción doméstica de hidrocarburos.

las un movimiento favorable explicado por de hidrocarburos. Bienes Intermedios: fueron la excepción, con un alza del 16,5% en valor, aunque impulsados en buena medida por la soja importada para procesamiento, más que por una reactivación industrial general.



Las perspectivas del segundo semestre

El mapa del intercambio arrojó que China volvió a concentrar el mayor déficit bilateral, con un rojo de US$ 845 millones. Le siguió el Mercosur con un déficit de US$ 370 millones, fuertemente incidido por Brasil, que dejó un saldo negativo de US$ 349 millones. En contraste, los mayores superávits se lograron con el «Resto de la Asociación Latinoamericana de Integración (US$ 938 millones), India (US$ 496 millones) y el USMCA, , integrado por Estados Unidos, México y Canadá (US$ 467 millones).

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, las exportaciones treparon a US$ 58.365 millones (+22,9%) y las importaciones sumaron US$ 42.286 millones (-3,5%). Esto dejó un superávit de US$ 16.080 millones, contrastando enormemente con los US# 3.669 millones de igual período en 2025.