Jubilaciones ANSES junio 2026: aumento del 2,58% y detalles del medio aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes en junio 2026 basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que el INDEC fijó en 2,58%. Por tratarse del cierre del primer semestre de 2026, el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social incluye el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), lo que generará un salto significativo en los depósitos bancarios de jubilados y pensionados.

Con esta actualización técnica para jubilados y pensionados, el haber mínimo bruto superará los $403.000, consolidando un esquema donde ANSES busca mantener la capacidad de compra frente a la inflación, sumando el refuerzo extraordinario que se liquida de forma automática junto al haber mensual.

Administración Nacional de la Seguridad Social: cuánto cobran los jubilados de la mínima en junio 2026

Para los beneficiarios que perciben el haber básico, la Administración Nacional de la Seguridad Social definió montos que superan los $650.000 netos por única vez en el mes. El detalle de la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la jubilación mínima es el siguiente:

Haber bruto actualizado : alcanza los $403.318 tras el aumento por movilidad.

: alcanza los $403.318 tras el aumento por movilidad. Bono extraordinario : se mantiene el refuerzo de $70.000 sin descuentos.

: se mantiene el refuerzo de $70.000 sin descuentos. Medio Aguinaldo (SAC) : se calcula en $201.659 (50% del mejor haber).

: se calcula en $201.659 (50% del mejor haber). Monto total de bolsillo: tras los descuentos de ley (PAMI), un jubilado de la mínima percibirá aproximadamente $656.828.

En el otro extremo del escalafón, la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el haber máximo en $2.713.948 brutos, cifra que tras los descuentos correspondientes se traduce en un ingreso neto cercano a los $2.563.211.

Pensiones No Contributivas y PUAM: los nuevos valores de la Administración Nacional de la Seguridad Social

El reajuste de la Administración Nacional de la Seguridad Social también impacta en las prestaciones no contributivas. En junio 2026, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán el aguinaldo completo.

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social, los montos totales (haber + bono + SAC) son:

PUAM : el ingreso total bruto en junio 2026 será de $553.982.

: el ingreso total bruto en será de $553.982. PNC por Invalidez y Vejez : el monto total a percibir por el beneficiario será de $493.484.

: el monto total a percibir por el beneficiario será de $493.484. PNC Madres de 7 hijos: al equipararse a la mínima, cobrarán el mismo total de $674.977 brutos.

Este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social es clave para los sectores más vulnerables de la región, quienes verán reflejada la acreditación automática en sus cuentas según el cronograma que inicia el lunes 8 de junio 2026.

ANSES: calendario de pagos y aumentos en asignaciones en junio 2026

Finalmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el aumento del 2,58% alcanza también a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en junio 2026 pasará a ser de $144.931 ($115.945 netos tras la retención del 20%).

Las fechas de cobro de la Administración Nacional de la Seguridad Social se organizarán por terminación de DNI, comenzando la segunda semana de junio 2026 para haberes mínimos y asignaciones.

Desde el organismo recomiendan a los titulares consultar sus liquidaciones en la plataforma Mi ANSES a partir de los primeros días del mes para verificar el desglose exacto de los conceptos liquidados, incluyendo los nuevos topes de aportes previsionales que ahora se fijaron entre $135.837 y $4.414.652.