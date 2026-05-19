ANSES actualiza las Pensiones No Contributivas: montos y calendario de cobro para junio 2026

Pensiones No Contributivas y PUAM: ANSES confirmó los montos con aumento y el calendario de cobro para junio 2026.-

Se actualizan las Pensiones No Contributivas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura de actualización de los haberes para junio 2026, bajo los lineamientos del Decreto 274/24. Con el índice de inflación de abril del INDEC fijado en un 2,6%, el organismo previsional determinó los nuevos pisos salariales para las PNC y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Al tratarse del cierre del primer semestre de 2026, la liquidación técnica de las Pensiones No Contributivas hechas por ANSES incluirá de manera conjunta el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Esta medida busca dar previsibilidad al sector pasivo, previendo un escalonamiento de las acreditaciones bancarias para evitar aglomeraciones en las sucursales, mientras se aguarda el decreto que determine la continuidad y el tope definitivo del bono extraordinario de contención social.

ANSES: los montos oficiales de las Pensiones No Contributivas y la PUAM en junio 2026

Con el último ajuste por movilidad derivado del Índice de Precios al Consumidor, la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó el valor base de las prestaciones asistenciales y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las escalas para las Pensiones No Contributivas y la PUAM quedarán conformadas de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) : el haber previsional base ascenderá a $282.432.

: el haber previsional base ascenderá a $282.432. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el monto básico para mayores de 65 años sin aportes se fijó en $322.780.

: el monto básico para mayores de 65 años sin aportes se fijó en $322.780. Jubilación Máxima: el tope del haber jubilatorio contributivo general de la Administración Nacional de la Seguridad Social llegará a los $2.715.002.

Para los titulares de las Pensiones No Contributivas por invalidez y de la PUAM, las proyecciones indican que se sumará el medio aguinaldo (calculado sobre el 50% de este mejor haber del semestre) y se prevé el esquema habitual de refuerzo de ingresos, montos que se verán discriminados en los recibos de haberes emitidos por el organismo previsional.

Calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las Pensiones No Contributivas

En junio 2026, el cronograma de depósitos de la Administración Nacional de la Seguridad Social se ejecutará dividiendo a los beneficiarios según la terminación de su documento de identidad y el volumen de sus ingresos.

Para quienes perciben las Pensiones No Contributivas, la PUAM y las jubilaciones mínimas, el operativo comenzará en la segunda semana del mes:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de junio 2026.

Por su parte, los beneficiarios cuyas jubilaciones y pensiones superen el haber mínimo percibirán sus fondos en el tramo que va del 23 al 29 de junio 2026, de acuerdo al calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, contemplando los corrimientos por los feriados nacionales del mes.

Cómo verificar la liquidación de las Pensiones No Contributivas y la PUAM

Para garantizar el acceso seguro a los fondos y evitar demoras innecesarias, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda la utilización de sus plataformas virtuales. Los titulares de las Pensiones No Contributivas y de la PUAM podrán consultar el detalle completo de su próxima liquidación de junio 2026 ingresando al portal oficial del organismo o a la aplicación Mi ANSES.

El acceso requiere de forma obligatoria el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de los canales digitales provistos por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los usuarios podrán constatar el desglose exacto de su haber con el incremento del 2,6%, la acreditación de la primera cuota del medio aguinaldo y los descuentos de ley correspondientes antes del inicio del cronograma general de pagos.