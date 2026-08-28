La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene el foco en la inflación y Argentina sigue de cerca sus señales

El mensaje de Kevin Warsh en Jackson Hole encendió una señal de alerta para los mercados emergentes y, en particular, para la Argentina. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dejó claro que la inflación estadounidense, todavía por encima del objetivo del 2% anual, seguirá siendo una prioridad y advirtió que el organismo tiene “trabajo por hacer” si los precios no avanzan con suficiente claridad hacia esa meta.

La Fed endurece su postura y Argentina enfrenta un escenario más desafiante

Según explicó Infobae, para Argentina, el principal riesgo es que las tasas estadounidenses permanezcan elevadas durante más tiempo. Un escenario de mayor rendimiento para los activos en dólares suele reducir el atractivo de los mercados emergentes y puede elevar el costo de financiamiento para el país. En ese contexto, los bonos soberanos argentinos podrían sufrir una mayor presión y el riesgo país volver a superar los 500 puntos básicos.

El fortalecimiento del dólar es otro factor relevante. Tasas altas en Estados Unidos pueden impulsar la demanda global por la moneda estadounidense y presionar a las monedas emergentes. En Argentina, esto podría poner a prueba la estabilidad cambiaria y las estrategias de carry trade en pesos, que dependen de que el diferencial de tasas y la cotización del dólar se mantengan previsibles.

El impacto también podría llegar por el frente comercial. Una política monetaria restrictiva tiende a enfriar la economía estadounidense y, con ella, la demanda global. Para Argentina, una desaceleración podría afectar los precios internacionales de productos clave para sus exportaciones, como los alimentos, los minerales y la energía.

La próxima reunión de la Fed, prevista para el 15 y 16 de septiembre, será determinante. Un escenario de tasas altas por más tiempo complicaría las condiciones financieras externas para Argentina, mientras que una eventual señal de recortes podría favorecer una recuperación de los bonos y una reducción del riesgo país.

Con información de Infobae