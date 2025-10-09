Milei celebró la «alianza» de Argentina y Estados Unidos gracias al «mejor ministro de economía de toda la historia»

Luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara un swap para la Argentina por 20.000 millones de dólares, el presidente Javier Milei se mostró exultante en redes sociales. Colmó de elogios a Luis Caputo, quien encabezó la misión: «Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! Fin». Y remarcó: «Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad».

Estados Unidos activó este jueves un plan de salvataje para la economía argentina, combinando una acción inmediata y un respaldo financiero robusto, según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El primer movimiento consistió en la inyección de dólares en el mercado cambiario, realizada a través del Banco Santander, una medida excepcional.

Sostuvo que solo el país liderado por Donald Trump podía «actuar con rapidez» ante el momento de «grave iliquidez» de Argentina. Además, Bessent anunció la finalización de un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino, asegurando que el Tesoro está listo para tomar cualquier medida adicional necesaria para estabilizar los mercados.

Javier Milei agradeció a Bessent y Trump: «Construiremos un hemisferio de libertad económica»

Milei también lanzó un enfático agradecimiento a Scott Bessent y Donal Trump. “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo contundente”, comentó en redes sociales.

Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… https://t.co/IsYB1PDVFW — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025

Y resaltó: “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”.

Scott Bessent anunció el acuerdo con Estados Unidos por el swap de 20 mil millones de dólares, y dijo que ya compraron pesos argentinos.

En qué consiste el salvataje de Estados Unidos a la Argentina

El secretario del Tesoro de EE.UU. habló de un problema de «grave iliquidez» en el país. Y aseguró que el esquema cambiario de bandas sigue «siendo adecuada para su propósito».

«Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, ,apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos», afirmó el funcionario de Donald Trump.

Por eso, confirmó, Estados Unidos compró «directamente pesos argentinos». También aludió a los cuatro días de «intensas reuniones» con Caputo en Washington.

«Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas», añadió.

Bessent precisó que el Tesoro de Estados Unidos “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

Además, la dio su apoyo a Milei para «la segunda mitad del mandato». «Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles», destacó.

Ponderó, además, el «éxito de la agenda de reformas» en la Argentina.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas