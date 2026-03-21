Riesgo país en 600: el nuevo desafío del Gobierno para conseguir financiamiento externo

El Riesgo País volvió a ubicarse en torno a las 600 unidades, tras un incremento superior a los 60 puntos básicos en lo que va de marzo. El indicador, elaborado por JP Morgan a través del EMBI, refleja un deterioro en la percepción de solvencia crediticia de la Argentina.

Este movimiento no solo marca un retroceso en la confianza de los inversores, sino que además complica las posibilidades inmediatas del país de acceder al financiamiento en los mercados internacionales de deuda.

Suba del costo financiero y cierre de mercados

Según informes de la consultora GMA Capital, el sobrecosto financiero argentino escaló más de 130 puntos básicos desde fines de enero. Como consecuencia, los rendimientos de los bonos soberanos volvieron a superar el 10%, un nivel considerado prohibitivo para emitir nueva deuda.

En este contexto, los analistas advierten que el acceso al crédito externo permanece virtualmente cerrado, alejando la posibilidad de captar capitales en el corto plazo.

Factores globales e internos

El aumento del Riesgo País responde a una combinación de variables. En el plano internacional, la incertidumbre generada por conflictos geopolíticos —especialmente en Medio Oriente— impulsó al alza las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, encareciendo el financiamiento global.

Desde la consultora Outlier señalan que este nuevo piso de tasas afecta particularmente a economías con acceso limitado al crédito, como la Argentina.

A nivel local, la falta de catalizadores económicos claros y la persistencia de desequilibrios estructurales también presionan sobre el indicador. En esa línea, desde IEB consideran poco probable una baja sostenida del riesgo país en el corto plazo.

Vencimientos y estrategia oficial

Uno de los principales desafíos es el volumen de deuda a enfrentar en los próximos años. De acuerdo con GMA Capital, la Argentina tiene compromisos por unos 30.000 millones de dólares hasta 2027, sin acceso claro al financiamiento voluntario.

Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno no prevé emitir deuda bajo las condiciones actuales, al considerar que las tasas son demasiado elevadas. Además, sostuvo que los compromisos con bonistas hasta julio de 2027 están cubiertos.

Factores técnicos y presión sobre expectativas

Otro elemento relevante es el mayor peso de los activos argentinos en carteras globales. Según estimaciones citadas por 1816, el valor de mercado de bonos en manos de inversores internacionales creció más de un 60% desde fines de 2023, lo que obliga a una “rotación” hacia inversores de largo plazo para mejorar las condiciones.

Sin embargo, desde la consultora LCG advierten que un riesgo país elevado podría recalibrar expectativas y generar presiones sobre el tipo de cambio.

Impacto de la economía real

A este escenario se suma el desempeño de la economía doméstica. Datos recientes como el aumento del desempleo hacia fines de 2025 y la caída del 5,3% en el Índice de Confianza del Consumidor —elaborado por la Universidad Di Tella— generan ruido en el proceso de estabilización.

En ese sentido, los especialistas coinciden en que para lograr una baja sostenida del Riesgo País será necesario que las mejoras macroeconómicas se traduzcan en resultados concretos en la microeconomía y en las condiciones sociales.

Con información de NA.