Sube el Merval, bajan los bonos y el riesgo país roza un nuevo récord anual

Los activos argentinos suben este viernes mientras los bonos soberanos operan en negativo. El riesgo país argentino se encamina a anotar un nuevo máximo anual en medio del agravamiento del conflicto en Medio Oriente y la suba generalizada del petróleo, que vuelve a golpear a los mercados globales.

Activos argentinos en alza, pero el riesgo país se dispara

A nivel local, los títulos en dólares muestran bajas generalizadas: el Bonar 2041 lidera las caídas hasta -1,5%, seguido por el Bonar 2035 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,2%). En este marco, el riesgo país avanza 3,5% y se ubica en 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.

Los bonos ajustados por CER registran subas de hasta 1,3% en la jornada, en un contexto de liquidez holgada. El S&P Merval trepa 0,4% hasta los 2.779.286,88 puntos en pesos; medido en dólares, sube 0,3% y alcanza los 1.891,03 puntos.

Las acciones locales operan mixtas: registran subas de hasta 3,4% impulsadas por Sociedad Comercial del Plata, mientras que las principales caídas llegan al 2,7%, lideradas por Central Puerto.

En la semana, el índice acumula una suba del 5,2% tanto en pesos como en dólares, lo que representa el mayor avance semanal desde enero del año en curso. Entre los ADRs, la tendencia es bajista: YPF lidera las subas con +2,7%, mientras que Central Puerto retrocede 3,4% e IRSA cae 2,9%. Además, la acción argentina Bioceres Crop vuelve a desplomarse, hasta un 7,5%.

NA